Marotta non si accontenta: “Stagione appagante per l’Inter, ma bisogna vincere”

Le dichiarazioni del presidente dei nerazzurri e di Simone Inzaghi prima del calcio d’inizio della sfida contro il Barcellona. Ecco le loro parole

E’ tutto pronto per la semifinale di ritorno di Champions League, tra l‘Inter e il Barcellona. Si riparte dal 3 a 3 dell’andata.

Pochi minuti e la sfida avrà inizio: “E’ un’emozione particolare – afferma il presidente dei nerazzurri Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport -. Questa è veramente una finale, tra due squadre che la meriterebbero. Noi ci siamo, supportati da uno splendido pubblico. Sono serate splendide, non solo per noi ma per tutto il movimento calcistico italiano. Siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia nella competizione calcistica più importante in Europa”.

Marotta non si accontenta – “E’ un’annata molto positiva. Incassi utili per il mercato? Una squadra di calcio deve soprattuto vincere e competere e noi lo stiamo facendo. Sul piano della sostenibilità questa sarà certamente una stagione appagante”.

Inter-Barcellona, Inzaghi: “Ci crediamo tanto”

Prima del calcio d’inizio del match contro il Barcellona, che vale una stagione, ha parlato anche Simone Inzaghi. Focus ovviamente su Lautaro Martinez:

“Ieri ha fatto un buon allenamento, le sensazioni sono state buone – afferma ai microfoni di Sky Sport -. C’era un indolenzimento non uno stiramento, ha fatto tutta la rifinitura molto bene. Oggi ha fatto un risveglio muscolare, è il nostro capitano ed è giusto che ci sia“.

L’Inter è dunque pronta a centrare il grande obiettivo della finale di Champions League: “Ci crediamo tanto, abbiamo fatto una grandissima cavalcata. L’andata è finita in pareggio, vorremmo regalare un sogno ai nostri tifosi e ci proveremo con tutte le nostre forze”.

Un sogno davvero possibile, considerando il pareggio per 3 a 3 dell’andata. Il Barcellona ha dimostrato di essere una squadra davvero forte, capace di segnare in ogni momento, ma allo stesso tempo ha fatto vedere di essere davvero fragile in fase difensiva. Le palle inattive saranno certamente un fattore in questa gara.

Formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez, Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick

I nerazzurri per l’occasione dunque si presenteranno con la miglior formazione possibile, fatta eccezione di Pavard, che ieri ha lasciato il ritiro della squadra, avvertendo ancora dolore alla caviglia. Al suo posto spazio, dunque, a Bisseck