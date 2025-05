La maledizione di Conte continua: nuovo infortunio in Lecce-Napoli, è il quarto KO

Quarto infortunio in pochissime settimane: ora è un caso dopo l’ennesimo KO in Lecce-Napoli, ecco chi rischia di concludere la stagione in anticipo

Terribile notizia per Antonio Conte, che continua ad avere problemi con il numero di giocatori a disposizione. Infatti, dopo gli infortuni di Buongiorno, Neres e Juan Jesus, arriva un nuovo KO: anche Stanislav Lobotka ora va in infermeria.

Il centrocampista slovacco, dopo circa 50 minuti di Lecce-Napoli deve arrendersi e chiede il cambio alla panchina azzurra. Già nella prima frazione aveva avuto problemi e aveva richiamato lo staff medico per un primo soccorso, dopo un contrasto duro sulla caviglia.

A poco più di cinque minuti dall’inizio del secondo tempo, Lobotka prova a respingere un tiro dalla distanza di Helgason, ma il suo intervento gli provoca nuovamente dolore, a tal punto da non proseguire la gara. Al posto di Stanislav Lobotka, Conte ha lanciato Gilmour.

Il regista del Napoli sarà valutato nelle prossime ore dallo staff sanitario. Un altro KO potrebbe mettere in seria difficoltà l’allenatore azzurro, che deve fare già a meno di 2 titolari – Buongiorno e Neres – e la principale riserva dei centrali. Un finale di stagione caratterizzato da tanti infortuni che accendono la spia.