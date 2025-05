Conceicao, niente Juve ma resta in Serie A: la big paga la clausola

Il portoghese rischia di cambiare nuovamente squadra in estate, ma in Italia altri due top club avrebbero già mostrato il loro interesse

Le ultime quattro partite di campionato saranno fondamentali per il presente e soprattutto il futuro delle big del nostro campionato. Inter e Napoli si giocano lo scudetto, con gli azzurri nettamente in vantaggio per punti in classifica, calendario e al momento attuale energie. Perché la squadra di Inzaghi è a tre giorni dalla semifinale di Champions col Barcellona dopo il 3-3 dell’andata. Poi c’è la corsa Champions, ancora più emozionante vista la quantità di squadre raccolta in pochissimi punti: Juve, Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina nello spazio di 3 lunghezze si incroceranno in una serie di scontri diretti vitali.

Domani Roma-Fiorentina e soprattutto Bologna-Juventus diranno molto in tal senso. Per i bianconeri di Tudor il quarto posto resta un obbligo, l’obiettivo minimo. Un traguardo che condizionerà in maniera totale il futuro del club e non solo sul mercato. Ma restando ad acquisti e cessioni, la Champions cambierà tutto anche nelle eventuali conferme. Diversi giocatori sono infatti in prestito e la Juve può decidere se tenerli o comunque confermarli negoziando un altro accordo. Vedi Kolo Muani o Francisco Conceicao, arrivato dal Porto in estate in prestito oneroso a 7 milioni di euro più 3 di bonus. Una cifra importante che, nel caso in cui il portoghese venisse trattenuto, sarebbe detratta dai 30 milioni della clausola. Ma intanto le pretendenti si aggiungono.

Francisco Conceicao, conferma in bilico con la Juve: Milan e Roma ci pensano

Francisco Conceicao è partito molto bene, era un perno della Juventus di Thiago Motta dimostrando grande utilità e soprattutto ottimi margini di miglioramento. Nel 2025, però, complice qualche problema fisico, il portoghese figlio d’arte ha trovato molta più difficoltà ad avere continuità e nell’ultimo mese e mezzo in due sei partite bianconere è rimasto addirittura in panchina. Per cui i dubbi sul suo futuro a Torino sono aumentati. Queste ultime quattro partite possono essere importanti in questo senso, si giocherà il posto anche con McKennie per provare a strappare la conferma in extremis.

Intanto, secondo ‘Tuttosport’, anche Milan e Roma si sarebbero cominciate a interessare a ‘Chico’. Come detto, c’è una clausola rescissoria da 30 milioni di euro esercitabile entro il 15 di luglio. Cifra importante, ma in ogni caso Conceicao lascerà il Porto. In rossonero al momento c’è il papà Sergio, con cui è cresciuto nei Dragoes, ma non è assolutamente detto che venga confermato anche il prossimo anno. In giallorosso dipenderà dal nuovo allenatore, che per ora resta un mistero. La Juve ha comunque una corsia preferenziale visto il prestito oneroso già versato, ma la certezza di puntare ancora su di lui non c’è alla Continassa. Almeno non ancora.