L’Inter è già un ricordo: addio UFFICIALE e firma immediata

Il calciatore lascerà il proprio club a fine stagione. E’ arrivato l’annuncio ufficiale: il comunicato appena pubblicato non lascia davvero dubbi

E’ finita, è stato lo stesso club a dare l’annuncio ufficiale sul calciatore, che a fine stagione lascerà il campionato per cercare fortuna altrove.

Poche settimane, dunque, e l’avventura di Eric Dier con i tedeschi si concluderà. Fino a questo momento sono state 45 le partite ufficiali disputare dall’ex calciatore del Tottenham. “Abbiamo parlato con Eric di un’estensione del contratto, ma ci ha detto che non rinnoverà e ci lascerà. È un ragazzo fantastico e ci siamo divertiti molto insieme. Speriamo che riesca a vincere il primo titolo con la nostra maglia”. Ha affermato il Direttore sportivo del Bayern Monaco, Christoph Freund, in conferenza stampa.

Per Dier, dunque, è arrivato il momento di guardare avanti. Nell’ultimo periodo il 31enne è stato accostato a diverse squadre italiane. Ci ha pensato soprattutto l’Inter di Beppe Marotta, sempre molto attenta ai futuri parametri zero, ma il profilo, vista l’età, non appare più in linea con la nuova politica nerazzurra, dettata da Oaktree.

Per Dier, quindi, non ci sarà la Serie A, ma andrà a giocare altrove. La sua carriera proseguirà in Ligue 1: il 31enne ex Tottenham è, infatti, pronto a legarsi fino per due stagioni con il Monaco.

Inter, colpo a zero: sfida alle big

L’Inter, invece, continua a guardare ad altri giocatori che vedranno scadere i propri accordi il prossimo 30 giugno. In cima alla lista c’è certamente Jonathan David.

L’attaccante canadese è sicuramente l’oggetto dei desideri di diversi club. E’ troppo ghiotta l’occasione di mettere le mani sul bomber di soli 25 anni, che nelle ultime stagioni non ha fatto altro che segnare, senza mai smettere. Il giocatore, nato a Brooklyn, ma con passaporto canadese, nell’annata 2024-2025, che non è ancora andata in archivio, ha già segnato ben venticinque gol, oltre a realizzare undici assist. Il tutto in 46 partite, con oltre 3680 minuti disputati.

L’idea dell’Inter è quella di trovare un accordo con il suo entourage per mettere le mani sull’attaccante, che dovrebbe affiancare Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Jonathan David, che piace a diversi club della Premier League, oltre che alla Juventus, sarebbe l’ennesimo colpo a zero. Gli ultimi, però, va detto, non sono stati proprio esaltanti: né Taremi né Zielinski, infatti, sono riusciti a fare la differenza come si sperava. Discorso ben diverso da quanto fatto da Calhanoglu, altro affare a zero.