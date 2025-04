Conte alla Juve, ha già pronta la lista degli acquisti

Il tecnico è andato allo scontro con il Napoli ed ora potrebbe tornare in bianconero: ha già pronte le richieste per la società

Se non è una rottura, ci manca davvero poco. Antonio Conte ha parlato con chiarezza dopo Monza-Napoli ed il suo “serve una programmazione seria” oppure “a Napoli sto bene, ma il mio nome porta dietro delle ambizioni: non sono stupido, se non ci sono i mezzi” sanno tanto di preludio di addio.

Un addio che potrebbe spingere Antonio Conte verso Torino, con il ritorno alla Juventus di cui su parla ormai da settimane. Il fallimento del progetto legato a Thiago Motta ha convinto il club bianconero a puntare su un tecnico di sicuro affidamento, un esperto abituato a certe pressioni e vincere: l’identikit perfetto proprio dell’allenatore salentino. Ritorno possibile dunque, con Conte che avrebbe già chiaro in testa quella che potrebbe essere la lista degli acquisti da consegnare a Cristiano Giuntoli per rendere la Juve una squadra da scudetto.

Grandi colpi, dalla difesa all’attacco per far sì che la squadra sia a sua immagine e somiglianza e per provare a riportare a Torino quello scudetto che manca ormai da cinque anni.

Da Osimhen a Kim: la Juve di Conte parla ‘napoletano’

Le squadre di Conte partono – lo si sta vedendo anche con il Napoli – dalla difesa ed allora è lì che serve un rinforzo di spessore. Al Bayern Monaco Kim non ha confermato quanto di buono ha fatto in azzurro, ma il coreano potrebbe essere uno degli obiettivi per il mercato della Juventus.

Un mercato che potrebbe parlare napoletano visto che il tecnico salentino non direbbe certo di no ad Osimhen: la Juve studia l’affare da tempo, anche se non sarà facile convincere De Laurentiis a cederlo proprio ai rivali, soprattutto se i bianconeri dovessero prendersi anche l’allenatore.

Tra i papabili, anche Lukebakio, esterno offensivo del Siviglia, ma è a centrocampo che potrebbe esserci l’altro grande colpo: Sandro Tonali. Il centrocampista vorrebbe tornare in Italia, anche se per convincere il Newcastle servirà una cifra importante. La lista è fatta, Conte è pronta a consegnarla: se davvero sarà ritorno alla Juve, ha già pronti i primi tre acquisti.