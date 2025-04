Bufera Conte, rescissione e addio Napoli: “La Juve lo aspetta”

Le ultime sul futuro del tecnico leccese e della panchina azzurra. Decisione presa da De Laurentiis, ecco tutti i dettagli

Ormai il modus operandi di Conte non sorprende più, ma i pesanti sfoghi pre e post Monza-Napoli sanno davvero di addio annunciato al termine della stagione, con o senza la vittoria dello Scudetto.

Tra i tifosi del Napoli c’è malessere e anche un po’ di rassegnazione. Interessante l’analisi de ‘Il Napolista’, spesso e volentieri l’unica voce critica dell’universo azzurro. Secondo Massimiliano Gallo, sintetizzando un po’ il suo pensiero, la storia tra Conte e il club azzurro è pressoché giunta alla conclusione.

Conte “non poteva essere più chiaro – evidenzia Gallo – Ha anche tracciato la exit strategy“. E “ha ricordato che ha portato il Napoli in Champions, (…) ha rammentato che è stato venduto anche Kvaratskhelia. E che quindi il suo compito lo ha svolto. (…) Come abbiamo scritto, è il modo migliore per salutarsi“.

Conte e De Laurentiis potrebbero dirsi addio senza arrivare allo scontro, accordandosi insomma per una risoluzione del contratto in scadenza a giugno 2027 e che prevede un ingaggio di circa 6,5 milioni a stagione bonus esclusi. “Deciderà De Laurentiis cosa fare per il futuro, decideranno insieme se proseguire -si legge su ‘Il Napolista’ – Ma a nostro avviso una separazione non sarebbe un dramma. È stato ed è un bellissimo viaggio”.

⚠️Dure dichiarazioni di Antonio #Conte anche in conferenza stampa dopo #MonzaNapoli ‼️ “Mi sono reso conto che il tifoso napoletano vuole vincere e se non vince diventa anche cattivo. Io devo calcolare tutto e devo avere anche armi, di essere massacrato l’anno prossimo non ho… pic.twitter.com/CQPm3GePSu — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 19, 2025

Gallo non ha alcun dubbio, il futuro di Conte sarà in bianconero qualora dicesse davvero addio al Napoli: “Quello che non ha detto è che c’è la Juventus che lo aspetta“.

Napoli, De Laurentiis ha scelto Allegri: stesso ingaggio di Conte

De Laurentiis non vuole ripetere l’errore fatto con Spalletti, in sostanza farsi trovare impreparato qualora risultasse impossibile trattenere Conte. Come raccolto da Calciomercato.it, il numero uno del Napoli “ha preparato già una scialuppa di salvataggio chiamata Massimiliano Allegri“.

Come scrive il nostro Leonardo Zullo, lo stipendio dell’ex tecnico della Juventus “sarebbe pressocché simile a quello di Conte, che percepisce circa 6,5 milioni di euro a stagione”