Milan-Inter scrive la parola fine, bufera totale: ‘cacciato’ all’intervallo

La presa di posizione non è tardata ad arrivare: non si torna più indietro

Primo tempo piuttosto contratto a San Siro. Pur tenendo in mano le redini del gioco, l’Inter ha faticato a rendersi pericolosa con continuità dalle parti di Maignan. Dal canto suo, preferendo optare per un blocco basso in modo tale da avere spazio per verticalizzare il gioco, il Milan ha badato più a tamponare le sortite nerazzurre piuttosto che imbastire trame di gioco ragionate. Ne è nata una prima mezz’ora senza particolari guizzi di cui il parziale attuale di 0-0 è una fotografia piuttosto fedele.

In una gara che comunque potrebbe pendere improvvisamente da una parte e dall’altra, non sono pochi i calciatori finiti sotto la lente di ingrandimento, alimentando le perplessità dei propri tifosi. Tra tutti, soprattutto Frattesi non ha convinto. La mezzala nerazzurra ha sbagliato tanto sia in fase di non possesso che in quella di rifinitura, perdendo almeno tre palloni potenzialmente sanguinosi. Sull’altro versante, non è affatto piaciuto l’approccio alla gara di Theo Hernandez. Ecco una carrellata di commenti a riguardo:

Frattesi ha l’ incredibile capacità di fare sempre la cosa sbagliata nel posto sbagliato #MilanInter — ilseba (@sebilardi) April 2, 2025

Frattesi tecnicamente è da lega pro — Bruce Wayne 22/4/2024⭐️⭐️ (@PoPaolino) April 2, 2025

Possiamo vendere Frattesi anche se non siamo in sessione di calciomercato? — Calidad Bárbara ⭐⭐ | Inzaghiano (@JumpedGoldoni) April 2, 2025