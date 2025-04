La febbre lo manda ko: forfait UFFICIALE prima di Milan-Inter

Il giocatore non prenderà parte alla sfida di Coppa Italia, valevole per la semifinale di andata che si giocherà fra pochi minuti a San Siro

Niente derby per il calciatore. Il centrocampista sarà costretto a saltare il match tra il Milan e l’Inter, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia, a causa di un attacco febbrile.

Lo stop di Yunus Musah arriva a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida di San Siro. Una brutta notizia per Sergio Conceicao, che deve fare i conti già con il forfait di Ruben Loftus-Cheek, che domenica si era fermato per via di un’appendicite.

Va detto, però, che l’americano sarebbe dovuto partire dalla panchina visto che il tecnico portoghese ha pensato di puntare su Tijjani Reijnders in mediana al fianco di Youssouf Fofana. Sulla trequarti, infatti, c’è il rilancio di Alex Jimenez sulla destra, con Christian Pulisic al centro e Rafa Leao a sinistra.

Milan, le scelte di Conceicao per l’Inter

Conceicao, in panchina, potrà contare su Warren Bondo come unico centrocampista, ma all’occorrenza possono giocare come mediano sia Alessandro Florenzi che Filippo Terracciano.

Il resto della formazione del Diavolo è confermato: nessuna sorpresa in difesa, con il recuperato Malick Thiaw che affiancherà Matteo Gabbia, com Kyle Walker e Theo Hernandez. In avanti spazio a Tammy Abraham, con Santi Gimenez in panchina così come Joao Felix

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Jiménez, Pulisic, Leão; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Pavlović, Terracciano, Tomori; Bondo; Chukwueze, Gimenez, João Félix, Jović, Sottil. All.: Conceição.

INTER (3-5-2): Martínez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Çalhanoğlu, Barella, C. Augusto; Thuram, Correa. A disp.: Di Gennaro, Sommer; Acerbi, Aidoo, Dimarco, Pavard, Re Cecconi; Mkhitaryan, Zalewski; Arnautović, Berenbruch, Lavelli. All.: Inzaghi.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.