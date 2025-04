Psg, nuovo incontro con Fratini: il piano di Al-Khelaifi | ESCLUSIVO

Il talent scout italiano sempre più vicino a sposare la causa del Paris Saint-Germain. A lui sarà affidato un compito delicato per la squadra di Luis Enrique

Il Paris Saint-Germain si appresta a vincere il tredicesimo scudetto della sua storia, il quarto consecutivo. Ma dopo aver eliminato il favoritissimo Liverpool, il vero obiettivo di questa stagione diventa quello di provare a vincere la sua prima Champions League.

In questi anni, il presidente Al Khelaifi non ha mai fatto mancare il suo apporto a livello economico, con grandi investimenti per rinforzare la rosa. Ultimo in ordine di tempo, l’acquisto di Kvaratskhelia dal Napoli 80 milioni di euro lo scorso gennaio. Ma ora l’idea è quella di cambiare la politica del club capitolino, puntando di più sul settore giovanile. Nella Youth League il Psg ha terminato la fase a gironi al 23esimo posto, non riuscendo a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta. Per il cambio di rotta, ci si affiderà con molte probabilità a Michele Fratini: secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, all’inizio della prossima settimana ci sarà un nuovo incontro a Parigi tra il noto talent scout toscano e la dirigenza dei Rouge et Bleu.

Il suo compito sarà quello di scovare e valorizzare giovani in tutto il mondo da mettere anche a disposizione di Luis Enrique per la prima squadra e di evitare gli errori del passato. Tanti calciatori importanti sono infatti cresciuti nel Paris Saint-Germain, ma non se ne è riconosciuto il talento e hanno fatto carriera lontano dalla Senna. Gli esempi sono molti: si va da Maignan a Coman passando per Guendouzi e Ferland Mendy fino ad arrivare a Weah e Kalimuendo.