Conte, Giuntoli e nuovo presidente Juve: il primo ritorno è già chiuso | ESCLUSIVO

I bianconeri sono avvolti in un clima di totale incertezza sia in panchina che nella rosa e in dirigenza: le ultime su tutti i cambiamenti

La Juventus punta tutto su questo finale di stagione per centrare almeno il quarto posto che vorrebbe dire almeno Champions League. È arrivato in panchina Igor Tudor a sostituire Thiago Motta dopo l’ennesima batosta in campionato che ha fatto seguito alle eliminazioni con PSV ed Empoli. “Sarà il nostro allenatore anche al Mondiale per Club, poi vedremo”, ha detto Giuntoli sul croato. Che ora proverà a giocarsi tutte le sue carte per strappare una conferma in ogni caso complicata.

In questo momento alla Juve c’è grande incertezza, ma non solo per quello che sarà il prossimo allenatore. Anche attorno a Cristiano Giuntoli ci sono parecchie indiscrezioni su un futuro non così al sicuro, così come per tutto il board. Un concetto che si estende inevitabilmente ai calciatori, come Dusan Vlahovic: “Fino a due settimane fa avrei detto che al 99% sarebbe andato via, lo stipendio la Juve non se lo può più permettere, ha messo un tetto non oltre i 6 milioni. La posizione di Giuntoli è traballante e può rimettere in discussione lui come tutti gli altri. Ma se prima dicevo 99%, ora comunque resta almeno l’80-85% di addio. Non so se in Premier, sarebbe il suo sogno ma ora non ha niente da lì. Lui spera nell’Arsenal, ci ha puntato, a gennaio è arrivato solo qualcosa dall’Arabia”, spiega il giornalista Dario Pellegrini a ‘TiAmoCalciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it. Ma la rivelazione si concentra sul vero nome in pole per la panchina bianconera.

Juve, Gasperini e Conte tra Giuntoli e Chiellini: le ultime

Il punto però è legato al prossimo allenatore della Juventus, che difficilmente sarà ancora Igor Tudor. Ai nostri microfoni è intervenuto Dario Pellegrini: “La Juve è indietro a programmazione, ad aprile le grandi società già conoscono gli obiettivi dell’anno successivo. L’intero management è in discussione, può cambiare il presidente, e questo fa capire quanto il sisma sarà grande. Giuntoli ha un contratto lungo che in parte lo mette al sicuro sulla permanenza, ma è stato demansionato e più potere lo avrà Chiellini, che avrà molta voce in capitolo”.

“Credo che Tudor – rivela Pellegrini – abbia il destino segnato oltre quello che raggiungerà. Ad ora la Juve non ha contratti comunque o accordi verbali con altri allenatori. Gasperini mi risulta che sia stata la vera opzione A per Giuntoli in vista dell’estate. I primi contatti mi risulta siano stati addirittura di gennaio. Oggi però per i centri di potere all’interno della Juve il nome che vorrebbero tutti è Antonio Conte. Paradossale è che ce l’avevano lì a Torino e lo hanno fatto andare al Napoli. E se lo vogliono dovrà fare le guerre. Conte ti permetterebbe di strutturarti a livello societario, fa società, è un accentratore, anche come comunicazione. Lui attacca la società, la metterebbe a nudo, ma ti dà tempo di costruire”. Potrebbe intanto però esserci un altro bis: “Matteo Tognozzi è vicino al ritorno alla Juve. Vedremo se come responsabile scouting o come braccio destro di Giuntoli, il cui staff è messo in discussione”.

Infine su Osimheh e Tonali: “Sono i nomi su cui ha lavorato di più Giuntoli, sono nomi che partono dall’estate scorsa. Non che li volesse prendere subito, ma ci pensava per la prossima stagione. Lui è convinto che con 3-4 colpi la Juve possa competere per lo scudetto e fare una buona Champions. Il fatto è se Giuntoli rimarrà o no. La Juve riceve ancora l’assistenza della famiglia Elkann, di Ex3eor, quindi ci si prepara anche a una rivoluzione a prescindere dalla posizione in classifica”.