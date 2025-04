Cassano distrugge i giocatori della Juve: “È una pippa, ecco chi ha condannato Motta”

Le dichiarazioni dell’ex calciatore sono nette e lasciano davvero pochi dubbi su quel che pensa sul mondo bianconero e sull’esonero di Thiago Motta

La Juventus di Igor Tudor è ripartita con una vittoria. I bianconeri sabato scorso sono riusciti a conquistare tre punti preziosi, battendo per uno a zero il Genoa di Vieira.

E’ iniziato, dunque, bene il dopo Thiago Motta. Ma l’ormai ex tecnico della Juventus continua ad essere argomento di discussione. Lo è stato anche per Antonio Cassano, che intervenendo a Viva el Football, non ha voluto commentare l’esordio di Tudor, ma si è così espresso: “È ancora troppo presto per farlo – ha affermato l’ex giocatore – Piuttosto giudico quei parassiti che hanno rotto il c***o a Motta“.

Cassano non risparmia nessuno: “Koopmeiners improponibile”

Il solito Antonio Cassano, che senza peli sulla lingua ha detto la sua. Nessun giro di parole anche per parlare di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo è stato rilanciato da Tudor, che lo ha mandato in campo dal primo minuto nella sfida contro il Genoa. Le risposte, però, non sono state del tutto positive. Cassano lo boccia così totalmente: “Anche contro il Genoa, Vlahovic si è confermato una pippa allucinante“. Il serbo, però, non è l’unico destinatario delle critiche dell’ex giocatore.

Nel mirino sono finiti anche quegli elementi acquistati a caro prezzo in estate, che avrebbero dovuto fare la differenza, senza però riuscirci: “Koopmeiners è improponibile – prosegue Cassano -, mentre Nico Gonzalez è il cugino di terza categoria del calciatore visto a Firenze. Sono loro che hanno condannato Motta”