Da 7 a 35 milioni: dietrofront brasiliano per Juve e Milan | CM.IT

Bianconeri e nerazzurri, insieme a Inter e Napoli, monitorano il gioiello verdeoro

Protagonisti di una stagione al di sotto delle aspettative, Juventus e Milan vedono rispettivamente nella qualificazione alla prossima Champions League e nella Coppa Italia l’unico appiglio per rendere meno amara l’annata 2024/25. Entrambi i club, salvo clamorosi colpi di scena, a luglio cambieranno nuovamente allenatore, ma quello legato alla panchina non è sicuramente l’unico tema caldo in vista della prossima stagione.

Le scelte fatte in estate e lo scorso gennaio non hanno del tutto convinto e le due rose sono destinate a subire un profondo restyling. In attesa di conosce tutte le scelte ufficiali su allenatori e dirigenti (Fabio Paratici è in pole per i rossoneri e Giuntoli è sub judice), gli uomini mercato juventini e milanisti stanno monitorando con attenzione il mercato, alla ricerca di profili giovani e di talento, che siano in grado di garantire un futuro luminoso alla squadra.

Juve, Inter e Milan: Andrey Santos costa cinque volte di più

Nei giorni scorsi, alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra hanno confermato quanto riportato durante la trasmissione “Ti Amo Calciomercato”, in merito ad un interessamento di Inter e Milan per Andrey Santos che, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, piace molto anche a Juventus, Napoli e Roma. Oltre alle squadre italiane, anche Atletico Madrid, Bayern Monaco, Monaco e PSG hanno messo nel mirino il centrocampista dello Strasburgo, ma la squadra attualmente più interessata è proprio quella che ne detiene il cartellino: il Chelsea.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, alla luce dell’ottima stagione disputata in Francia (10 gol e 3 assist in 27 partite), i Blues hanno l’intenzione di tenere in rosa il 20enne dopo il rientro dal prestito e una sua cessione viene ad oggi reputata un piano B, anche da parte dell’entourage del ragazzo. Qualora il calciatore dovesse finire sul mercato, il prezzo di partenza sarebbe di 35-40 milioni.

Una cifra cinque volte più grande rispetto ai 7 milioni di qualche anno fa, quando Andrey Santos fu offerto e rifiutato da praticamente tutte le big italiane, che ora rischiano di pagare a caro prezzo l’atavica poca lungimiranza dei club nostrani sul mercato sudamericano.