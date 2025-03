PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-MILAN 2-1: Pavlovic disastroso, Buongiorno un muro e Gilmour da MVP

Voti e giudizi del match del Diego Armando Maradona tra azzurri e rossoneri, valido per la 30a giornata di Serie A

Vittoria importante del Napoli contro il Milan, che risponde ad un altro 2-1, quello dell’Inter contro l’Udinese. Fantastica prestazione di Buongiorno, Di Lorenzo e Gilmour. Ma a deciderla sono le reti di Lukaku e Politano. Meret para un rigore e sale in cattedra nel finale.

Joao Felix un fantasma, così come Abraham. Ma il peggiore in campo è Pavlovic, sempre in ritardo in copertura e in affanno in occasione del primo gol di Politano.

NAPOLI

Meret 7,5

Di Lorenzo 7,5

Rrahmani 6,5

Buongiorno 7,5

Olivera 6

Anguissa 6,5 (Billing 6)

Lobotka 6 (Juan Jesus s.v.)

TOP Gilmour 7,5 – Si fa trovare sempre al posto giusto e al momento giusto, vero metronomo degli azzurri in Napoli-Milan. Fa quello che Lobokta non può fare perché arginato dai rossoneri. E i suoi inserimenti sono una spina nel fianco per i centrali del Milan.

Politano 7

Lukaku 7 (Simeone s.v.)

Neres 7 (Ngonge s.v.)

All. Antonio Conte 7 – Prepara la gara nel miglior modo possibile e deve cambiare le carte in tavola facendo a meno di McTominay. Il rammarico è non aver chiuso prima la gara, ma di certo non è colpa dell’allenatore.

MILAN

Maignan 5

Walker 4 (Jovic 6,5)

Gabbia 4,5

FLOP Pavlovic 4 – Pessimo nel primo tempo, perde il confronto con Lukaku e si fa

Hernandez 6

Bondo 5 (TOP Leao 6,5 – Entra nel secondo tempo e crea pericoli. Serviva dall’inizio della gara)

Pulisic 5 (Jimenez 6)

Fofana 5

Reijnders 5

Joao Felix 4 (Chukwueze 6)

Abraham 4 (Gimenez 5)

All. Sergio Conceicao 4 – Milan messo malissimo in campo. Un disastro per tutta la prima frazione di gioco. Solo l’ingresso di Leao cambia qualcosa, ma non salva una prestazione da dimenticare

Arbitro Sozza: 5,5

Napoli-Milan 2-1, il tabellino

Marcatori: 2′ Politano; 19′ Lukaku, 84′ Jovic

Formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa (65′ Billing), Lobotka, Gilmour; Politano (85′ Mazzocchi), Lukaku (85′ Simeone), Neres (85′ Ngonge).

Formazione Milan (4-1-4-1): Maignan; Walker (79′ Jovic), Gabbia, Pavlovic, Hernandez; Bondo (45′ Leao); Pulisic (79′ Jimenez), Fofana, Reijnders, Joao Felix (54’Chukwueze); Abraham (54’Gimenez)

Ammoniti: Lukaku (N) Sergio Conceicao (M) Conte (N) Jimenez (M)

Arbitro: Sozza; assistenti Giallati e Colarossi; IV uomo Marchetti; VAR Meraviglia; AVAR Di Paolo

Spettatori: 52836 mila (decimo sold-out stagionale)

Note: 1′ di recupero nel 1° tempo; 5′ di recupero nel 2° tempo