Napoli-Milan scrive la parola fine: “Dimissioni Conceicao nella notte”

La decisione sul futuro del tecnico portoghese ormai è stata presa: non si torna più indietro, non è servita la reazione finale dei rossoneri

Pur offrendo importanti segnali di risveglio soprattutto nel secondo tempo, il Milan esce pesantemente ridimensionato anche dal confronto del ‘Maradona’ contro il Napoli. Troppo flemmatici nel primo tempo, i rossoneri hanno prestato il fianco allo strapotere iniziale del Napoli in grado prima di indirizzare e poi di mettere il lucchetto ad una gara di fatto mai seriamente in discussione.

Il 2-1 con il quale Lukaku e compagni hanno liquidato un Milan troppo rinunciatario nel primo tempo ha messo a nudo tutte le difficoltà di una squadra alla quale sono serviti neanche i due schiaffi iniziali per avviare un accenno di reazione. A finire nell’occhio del ciclone – anche questa volta – sono state anche le scelte di formazione di Conceicao. In modo ancor più importante se si considera che solo nel secondo tempo, rimodulando l’attacco e le corsie esterne, i rossoneri si sono rianimati La decisione del tecnico portoghese di lasciar fuori un calciatore dall’imprevedibilità di Rafa Leao, ad esempio, non è affatto passato inosservato, facendo storcere il naso a tanti tifosi del Milan.

Milan, Conceicao nell’occhio del ciclone: nuova polemica

Il doppio confronto contro l’Inter in Coppa Italia rappresenterà un autentico sliding doors per il ‘Diavolo’. Tuttavia, esternando tutto il loro malcontento, non pochi tifosi si auspicano un ribaltone in panchina non alla fine della stagione, ma in tempi relativamente brevi. Alcuni commenti – a riguardo – arrivano addirittura ad invocare le dimissioni di Conceicao. Passiamoli in rassegna:

Comunque conceicao aveva detto che allenando tutti i giorni avremo visto un Milan deverso ecco dai le dimissioni perché hai fallito — sacerdote nero (@sacerdotenero71) March 30, 2025

Basta Interisti sulla panchina del Milan !

Conceicao out ! — Andy’s Room (@LukeSunda) March 30, 2025

Perchè Abraham e non Jovic? Perchè Joao Felix? Perchè Pavlovic e non Thiaw?

Conceicao dimettiti dai#NapoliMilan — Il_Royalismo (@IlRoyalismo) March 30, 2025

Per me cmq Conceicao andrebbe silurato sta notte — ✌🏻 (@ciipirippi) March 30, 2025

Conceição è più scarso di Fonseca che è più scarso di Pioli che è più scarso di Giampaolo. — Ex Brozo 🖤💙🌟🌟 (@dariolucantoni) March 30, 2025

@acmilan Non voglio più vedere Conceicao in panchina ne’ nel Milan chi lo ha scelto. Come si fa in una serata del genere a far tirare il rigore a Gimenez!? tenete questo portoghese fino a fine campionato ed avremo la rosa distrutta — corrado fontanesi (@cfonta1961) March 30, 2025

Dirò una cosa impopolare ma l’acquisto di Joao ha creato tanta confusione sull’assetto della squadra, lui (Conceicao) lo vuole mettere a tutti i costi in campo ma per farlo deve togliere per forza un “big” là davanti e di conseguenza và in confusione totale! — Gaetano (@GaeWeAreAcMilan) March 30, 2025

Una bella sorpresa Conceicao, avesse iniziato a luglio il Milan sarebbe in lotta per non retrocedere. — Loris Giordano (@danoris2110) March 30, 2025

Scelte di formazioni giudicate rivedibili, le solite disattenzioni difensive e una proposta di gioco che fatica a decollare: questi sono fondamentalmente gli aspetti che i tifosi del Milan rimproverano a Conceicao. Senza se e senza ma per provare a rianimare una stagione difficile sotto tutti i punti di vista.