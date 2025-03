Napoli-Milan, non solo Loftus Cheek: ecco l’altra pesante assenza

Per Napoli-Milan assenze pesantissime per i due mister: non solo Loftus Cheek, out anche McTominay

Non ce la fa Scott McTominay, costretto al forfait per sindrome influenzale: lo scozzese salta il big match Napoli-Milan.

Antonio Conte deve fare a meno del calciatore scozzese, uomo cardine del centrocampo azzurro. A causa dell’assenza di McTominay, il mister decide di riproporre il 4-3-3, abbandonando la difesa a tre utilizzata nelle scorse partite. E soprattutto, lasciando Raspadori in panchina, in grande forma come visto anche in Nazionale. Nelle fila azzurra è presente anche il giovane della Primavera, difensore centrale, Mattia Esposito. Il ragazzo ha disputato alcuni allenamenti e l’amichevole nella pausa nazionali con la Prima squadra.

A centrocampo spazio ad Anguissa e Gilmour, che sosteranno la regia di Lobotka. In attacco torna Neres, dopo l’infortunio di un mese e mezzo.

Anche in casa Milan c’è una defezione importante. Infatti, Loftus Cheek non farà parte della gara per appendicite. Il giocatore ha sostenuto immediatamente un operazione chirurgica per rimuovere l’appendice. Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli e Milan

Formazione NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, Gilmour; Politano, Lukaku, Neres.

Formazione MILAN (4-1-4-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Hernandez; Bondo; Pulisic, Fofana, Reijnders, Joao Felix; Abraham