La cura Tudor non basta, Koopmeiners asfaltato: “Inutile”

Per i bianconeri la vittoria non cancella tutti i problemi: il centrocampista olandese continua a far discutere, che bufera

Può tornare a sorridere la Juventus: il debutto di Tudor sulla panchina ha segnato il ritorno alla vittoria della formazione bianconera con il gol di Yildiz che è bastato per avere la meglio del Genoa.

Un successo nel quale si sono visti dei progressi rispetto al passato, anche se lo stesso tecnico croato ha avvisato che il lavoro da fare è tanto e il tempo è poco. C’è da migliorare i meccanismi, aumentare l’intensità, fondamentale per il gioco verticale voluto da Tudor, ma c’è da rilanciare soprattutto qualche calciatore. Facile pensare a Dusan Vlahovic, tornato titolare al posto di Kolo Muani, ma anche a Teun Koopmeiners.

Sull’olandese si è soffermato lo stesso Tudor nel post gara, sottolineando come servirà lavorare duro per rivedere il giocatore ammirato a Bergamo e che il suo obiettivo è recuperare il centrocampista ex Atalanta. Un obiettivo complicato, almeno stando alle critiche che sono arrivate.

Koopmeiners nel mirino: “Naufrago con lo sguardo perso”

Così su X il giornalista Fabio Ravezzani ha giudicato in maniera molto negativa la prestazione di Koopmeiners: “Qualcuno dovrà spiegarmi come sia possibile che un calciatore che nell’Atalanta sembrava un professore in campo possa trasformarsi in un naufrago con lo sguardo perso nel vuoto, capace solo di passar palla al compagno più vicino e inerme in ogni tackle”.

Un giudizio severissimo, come quello di Vittorio Oreggia, giornalista di TuttoSport: “Vittoria a parte (che è comunque importantissima) piccoli passi avanti dopo 2 allenamenti con Tudor. È tornato super Yildiz, meglio Nico. Inutile come al solito Koopmeiners, non proponibile Kelly”. Altra bocciatura dunque per l’ex Atalanta che dovrà ora sottoporsi alla cura Tudor sperando di ritrovare le qualità perdute.

Quelle che lo avevano fatto esplodere a Bergamo, facendolo diventare l’oggetto del desiderio della Juventus che è arrivata a spendere quasi 60 milioni per acquistarlo. Un affare solo per l’Atalanta al momento, ma Tudor ha lanciato la sua missione: Koopmeiners da recuperare, prima che la bocciatura diventi definitiva.