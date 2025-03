Kean non si ferma più, l’Atalanta ko a Firenze

Ecco come è andato il match del Franchi, valevole per la trentesima giornata di Serie A, tra la squadra di Raffaele Palladino contro i bergamaschi

Moise Kean non si ferma più. L’attaccante della Fiorentina, reduce dalla doppietta in Nazionale contro la Germania, ha segnato il ventunesimo gol in stagione con la maglia viola.

La rete che ha deciso il match contro l’Atalanta è arrivato al termine del primo tempo. Nella ripresa, però, le emozioni sono state davvero tante, con la squadra di Raffaele Palladino che ha sfiorato più volte il raddoppio: l’occasione più nitida è capitata sui piedi di Ranieri, che non si è mostrato freddo davanti a Carnesecchi, che si è superato.

L’estremo difensore dei bergamaschi si era opposto anche a Fagioli, che si era esibito con un calcio a giro sul secondo palo. L’Atalanta ha sfiorato il gol, invece, con Charles De Ketelaere, ma il suo tiro ha fatto la barba al palo. Poi nient’altro, con la Fiorentina che ha così meritato di portare a casa i tre punti

Serie A, Fiorentina a meno quattro dal Bologna

Con questo risultato la Fiorentina aggancia momentaneamente la Lazio, portandosi ad un punto dalla Roma e restando a quattro dal quarto posto del Bologna.

Per l’Atalanta, invece, si tratta di un ko davvero pesante, che rischia di scivolare a meno nove dalla vetta della classifica. Una vittoria dell’Inter, contro l’Udinese, dunque, metterebbe, di fatto, fine al sogno Scudetto dei bergamaschi

Fiorentina-Atalanta 1-0: 45′ Kean (F)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 64; Napoli* 61; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Roma 52; Lazio* e Fiorentina 51; Milan* 47; Udinese* 40; Torino* 38; Genoa 35; Como 30, Verona* e Cagliari 29; Parma* e Lecce 25; Empoli 23; Venezia 20; Monza 15.

*una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI

Como-Empoli 1-1

Venezia-Bologna 0-1

Juventus-Genoa 1-0

Lecce-Roma 0-1

Cagliari-Monza 3-0

Fiorentina-Atalanta 1-0

Inter-Udinese ore 18

Napoli-Milan ore 20.45

Verona-Parma lunedì ore 18.30

Lazio-Torino lunedì ore 20.45