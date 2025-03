Conceicao ‘chiude’ la questione rigorista e svela: “Leao aveva un problema alla coscia”

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il tecnico del Milan ha fatto il punto della situazione in casa rossonera ai microfoni di DAZN

Altra battuta di arresto per il Milan al quale non serve l’ottimo secondo tempo per riuscire a riacciuffare il Napoli. Tante le indicazioni fornite dalla sfida del ‘Maradona’, a cominciare dall’approccio troppo remissivo mostrato in un primo tempo che ha visto i rossoneri soffrire tantissimo la verve degli uomini di Antonio Conte. Come sempre, Conceicao ci ha messo la faccia nel post partita nello spiegare una situazione che vede – in campionato – Gimenez e compagni sempre più distanti dalla lotta per un posto in Champions League. Ecco le parole di Conceicao:

APPROCCIO ALLA GARA – “Da quando sono qui non ho mai trovato successo, oggi comunque è successo di tutto. Loftus Cheek stava male poi Thiaw ha vomitato. Alla prima palla prendiamo gol facendo 20 minuti come non volevamo. Non voglio aggrapparmi alla questione sfortuna; tuttavia, quella di oggi è stata una giornata nera”.

RIGORE SBAGLIATO DA GIMENEZ – “Ci sono tre calciatori che li battono. Pulisic ha voluto dare fiducia al suo compagno che non segnava da tanto; resta un buon segno dello spogliatoio che abbiamo. Ad ogni modo non meritavamo la sconfitta. Leao? Aveva un fastidio alla coscia ma comunque già avevo pensato di non farlo giocare dall’inizio. La squadra ha del potenziale ma dobbiamo riuscire a trovare equilibrio tra le fasi in cui attacchiamo i portatori di palla avversari e quelle in cui rimaniamo dietro la linea del pallone. C’è voglia di cambiare questo ambiente: mercoledì in Coppa Italia contro l’Inter avremo l’occasione per farlo”.