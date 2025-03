Caos Napoli-Milan: “Intervenga la Procura Federale, vittoria a tavolino”

La sfida del ‘Maradona’ si tinge di giallo: sta succedendo di tutto, chiosa senza precedenti e nuova svolta

Prima Politano, poi Lukaku. Uno-due famelico del Napoli che, mettendo a nudo tutte le fragilità difensive evidenziate dal Milan, ha subito instradato la sfida del ‘Maradona’, lanciando un messaggio importante all’Inter di Simone Inzaghi. Prima mezz’ora dominata in lungo e in largo dagli uomini di Conte, capaci di sbloccare la contesa sin dal primo minuto e sempre sul pezzo.

Milan non pervenuto. Succube nel gioco e nella testa alle trame di gioco dei padroni di casa, i rossoneri hanno prestato il fianco al ritmo tambureggiante impresso dagli Azzurri. La scelta di Conceicao di tener fuori Gimenez e Leao – almeno fino a questo momento – non è stato ripagata. Più in generale, a mancare ai rossoneri è il mordente e l’atteggiamento delle grandi occasioni. Un atteggiamento rinunciatario che, come prevedibile, ha fatto subito storcere il naso ai tifosi dell’Inter che, a pochi giorni dalla gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia, non hanno perso l’occasione di ‘pungere’ i cugini per il poco coraggio mostrato nel primo segmento di gara della trasferta di Napoli.

Napoli-Milan, bufera senza precedenti: “Si stanno scansando”

In quest’ottica, non sono pochi i commenti di tifosi infuriati per la scarsa attenzione mostrata dal Milan. I più ‘coraggiosi’ si spingono oltre: da qui l’invito a cambiare passo per evitare un vero e proprio tracollo. Ecco una rapida carrellata di pareri a riguardo:

HAHAHHAHAH fanno più bella figura se ritirano la squadra e danno i 3 punti a tavolino — FCIM 🐍 (@cuoreneroblu_) March 30, 2025

Il Milan che si scansa e prende gol dopo 1 minuto… Mi auguro che la procura federale apra un fascicolo, questa partita è da ufficio indagini #NapoliMilan — ok ko (@okko984) March 30, 2025

Ma perché state guardando il Milan che si scansa, che problemi avete — F. (@SanjiVice) March 30, 2025

Quest’anno è davvero atroce! E non mi rompete il cazzo, sul doversi scansare. #ACMilan — Caggesco (@caggesco) March 30, 2025

I milanisti che sono convinti che perdendo oggi consegneranno lo scudetto al Napoli mi fanno tenerezza #NapoliMilan — Alfredo Gatta (@AlfredoGatta) March 30, 2025

Il #Milan sta prendendo esempio dal Sassuolo dell’ultima giornata del 2022. Si scansa — L’albero giUlivo (@Albero_giUlivo) March 30, 2025

Il Milan si scansa , gioca per fare vincere il Napoli — valentino il longobardo (@VZanfardini) March 30, 2025

Staremo a vedere se il Milan avrà una reazione d’orgoglio, reagendo non solo sul piano delle occasioni ma anche e soprattutto sotto il profilo emotivo. Ad ogni modo, i rossoneri saranno chiamati a contenere il numero di sbavature difensive: le stesse che, di fatto, hanno messo in discesa il lavoro di un Napoli fin qui perfetto nell’interpretazione e nelle trame di gioco.