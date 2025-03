Tudor può sorridere: “Ecco cosa mi ha fatto felice. Koopmeiners va recuperato”

Buona la prima per l’allenatore croato con la vittoria sul Genoa: le parole del tecnico della Juventus nel post gara

Parte con una vittoria l’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus: i bianconeri hanno battuto 1-0 il Genoa con rete di Yildiz.

Nel post gara a ‘Dazn’ il tecnico bianconero ha commentato così la prestazione della sua squadra: “Sono molto soddisfatto. Il Genoa è una squadra seria che sta facendo bene. Noi venivamo dal momento che sappiamo. C’era un po’ di entusiasmo, ma in 2-3 giorni non si poteva fare chissà cosa. Bisogna adattarsi, per giocare sempre verticale serve un’altra intensità. Ma sono felice perché i ragazzi hanno dato tutto, ma anche per i tifosi. Ora ci riposiamo un giorno ed iniziamo a lavorare sul serio: una settimana intera e con tutti a disposizione”.

YILDIZ – “Locatelli ha questa capacità di trovare i giocatori. Ma ci sono anche altri importanti, anche Vlahovic mi è piaciuto, dietro e in mezzo hanno fatto bene. Avremmo potuto fare altri gol, ma forse l’1-0 è un risultato migliore del 2-0 mentalmente”.

KOOPMEINERS – “Non è un grande momento per lui, ma è un giocatore forte e da questo momento si esce lavorando. È un ragazzo perbene, ci tiene. Però noi abbiamo fatto due allenamenti, lui è uno importante per la squadra: va recuperato e ci mettiamo a lavorare”.

ASSIST SUL GOL – “Non è provata in allenamento (ride, ndr)”.