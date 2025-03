Ranieri scherza sul nuovo allenatore: “Spero più giovane di me”

Dopo la vittoria della Roma sul campo del Lecce, il tecnico giallorosso analizza la prestazione della sua squadra

Claudio Ranieri si gode l’ennesimo successo della Roma: anche contro il Lecce, i capitolini hanno portato a casa i tre punti, continuando la rincorsa Champions.

Nel post gara a ‘Sky’, Ranieri ha commentato così la prestazione della sua squadra: “Bisogna sempre crederci fino alla fine, partita difficile, abbiamo sbagliato due gol facili e abbiamo dato loro la possibilità di segnarci. Nel secondo tempo, la partita è stata più combattuta. Era importante vincere, contro una squadra che lotta per non retrocedere, e non era facile”.

DOVBYK – “A Dovbyk bisogna chiedere di più per stimolarlo, lo facciamo tutti i giorni. Piano piano capirà, è un ragazzo molto sensibile e questi gol gli fanno bene”.

CHAMPIONS – “È presto, diamo tutto e poi accetteremo i risultati del campo. Le otto partite che mancano saranno tutte difficili, a prescindere dal nome dell’avversario. L’importante è far bene, speriamo di continuare così, sarei felicissimo di concludere la mia carriera con un grande risultato. Sono entrato negli spogliatoi e ho detto ai ragazzi ‘disgraziati, voi mi volete far morire prima’ (ride, ndr)”.

FUTURO – “Futuro in panchina? È giusto cambiare. Spero di riuscirlo a trovare più giovane di me”.