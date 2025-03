“Inzaghi squalificato a vita”: caos dopo Juve-Genoa, c’entra Tudor

Momenti di tensione dopo quanto accaduto nel match tra i bianconeri e i rossoblù: coinvolto anche l’allenatore dell’Inter

Vince la Juventus targata Igor Tudor e porta a casa tre punti grazie alla rete di Yildiz. Un gol figlio anche della ‘giocata’ del tecnico croato, lesto a recuperare il pallone uscire fuori dal campo e consentire ai suoi calciatori di battere rapidamente la rimessa laterale.

Ma non tutto è andato secondo i piani per il nuovo tecnico dei bianconeri, costretto a fare i conti con l’infortunio di Gatti e con la prestazione sottotono di Koopmeiners. C’è anche un altro aspetto che però i tifosi sottolineano sui social ed è l’ammonizione che Tudor ha ricevuto al 47′ del match. Un giallo che l’arbitro ha estratto perché l’ex Lazio aveva superato il limite dell’area tecnica. Un’abitudine condivisa con molti colleghi, ma non sempre sanzionata subito con un giallo.

Così, invece, è andata a Tudor e su X si sono scatenati i confronti con Simone Inzaghi, altro allenatore che va ‘passeggia’ spesso lungo la linea laterale non considerando il limite imposto da regolamento.

Tudor ammonito in Juve-Genoa: bufera su Inzaghi

Così l’ammonizione di Tudor fa scatenare i tifosi che tirano subito in ballo Inzaghi: “Juve-Genoa Tudor ammonito perché fuori dall’area tecnica e 4 uomo che lo va a riprendere per riportarlo dentro (mai visto con Inzaghi, mai)”, uno dei tweet.

Tudor se mette un piede in campo viene immediatamente arrestato e rispedito in Croazia mentre Inzaghi a momenti viaggia nel tempo e entra in campo a Berlino per tirare una testata a Materazzi al posto di Zidane. — Leroy Kincaid (@FallingMatuidi) March 29, 2025

Tudor che si piglia i rimproveri e persino il giallo per l’area tecnica e poi c’è Inzaghi che entra in campo e arriva persino alla bandierina senza che gli venga detto nulla — 𝓥𝓪𝓷𝓮𝓼𝓼𝓪 🌻 (@vane___96) March 29, 2025

Tudor ammonito per aver oltrepassato l’area tecnica. Con lo stesso metro di giudizio, Simone Inzaghi dovrebbe essere squalificato a vita.#JuveGenoa #jvtblive #finoallafine — È stato il cane (@Piera_smile) March 29, 2025

E ancora altri tweet di questo tenore: “Dunque: Simone Inzaghi può giocare ala sinistra x 90’ e nessuno dice nulla. Tudor mette la punta della scarpa in campo, ammonito! Vergognatevi”. Tudor è appena arrivato in bianconero, ma la sfida all’Inter è già partita anche sui social.