Furia Giampaolo dopo Lecce-Roma: “Dubbi sul gol”

L’allenatore dei salentini si è scagliato contro l’arbitro per aver convalidato la rete di Dovbyk: le sue parole nel post gara

Un buon Lecce esce sconfitto dalla sfida con la Roma e non interrompe la serie negativa che arriva a cinque partite.

Un ko indigesto per Giampaolo che ha visto la sua squadra giocare ad armi pari contro i capitolini, ma non finalizzare le diverse palle gol avute. Il tecnico nel post gara ha puntato anche il dito contro l’arbitro e si è lamentato di un presunto fallo su Baschirotto nell’azione del gol di Dovbyk. Il tecnico a ‘Sky’ ha spiegato: “La partita è stata molto equilibrata, ho qualche dubbio sul gol, perché Baschirotto stava correndo verso la palla ed è rimasto in mezzo ai due calciatori della Roma. Poi, l’arbitro ha deciso così. Non lo so se a parti invertite non lo avrebbero fischiato questo. Mi resta qualche dubbio, si può anche fischiare”.

Il tecnico ha quindi analizzato la prestazione del Lecce: “La squadra ha fatto una buona gara, è una sconfitta immeritata, avremmo potuto portare a casa il risultato. Il calendario è difficile, ma bisogna rialzarsi immediatamente. Bisogna smaltire e ripartire. Non sono preoccupato, ma consapevole che questa lotta per la salvezza è dura, così come lo è per gli altri. La squadra ha dato buone risposte, non è piatta”.

Infine, sulla mancanza di gol ha affermato: “Abbiamo bisogno di qualche gol di difensori e centrocampisti”.