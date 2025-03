Conceicao non pensa a Conte: “Non ho bisogno di rassicurazioni. Futuro? Ecco l’obiettivo”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli azzurri di Antonio Conte

E’ vigilia di campionato per il Milan di Sergio Conceicao. I rossoneri affronteranno domani, per la trentesima giornata di Serie A, il Napoli di Antonio Conte.

Il tecnico portoghese potrà contare su tutta la rosa, a parte l’infortunato Emerson Royal e lo squalificato Yunus Musah, ma mercoledì c’è un derby di Coppa Italia, che non può certo essere ignorato.

Si riparte dopo la pausa per le nazionali – “Sono andati via 15 giocatori, ma con quelli che sono rimasti abbiamo fatto un lavoro diverso rispetto al passato. E’ stato importante sicuramente – afferma subito Conceicao -. Domani sarà la prima volta che sfido Conte come allenatore. E’ una gara importante per gli obiettivi che abbiamo. E’ possibile arrivare dove vogliamo. Faremo di tutto per riuscirci. Sarà un Napoli ad immagine e somiglianza del suo allenatore, con intensità con una punta che sa giocare di sponda, con gli inserimenti dei suoi centrocampisti, con Lobotka che è un maestro nella regia. Noi siamo preparati sui principi degli avversari e vogliamo creare problemi al Napoli. Mi piace sfidare i migliori”.

Inevitabilmente si parla del ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Milanello, oltre che del futuro dello stesso tecnico: “Purtroppo Zlatan non può giocare (ride, ndr.) – prosegue Conceicao -. Con la dirigenza ci sentiamo tutti i giorni, sono sempre con la squadra, abbiamo lavorato in un ambiente sano. La cosa più importante è il match di domani”.

In merito al suo destino e al paragone con Conte, Conceicao mostra serenità : “Il paragone nasce dalla passione che mettiamo, ma non mi sento il Conte portoghese. Io devo lavorare e non devo pensare ad altro. Dipendo dai risultati, non ho bisogno di essere rassicurato. Sono qui con un contratto, sto facendo il mio lavoro, non serve che si dica altro. Obiettivi? Sono due, la Coppa Italia e il 4° posto, senza dimenticare la Supercoppa che abbiamo vito. C’è però la Champions che è stata una delusione di cui abbiamo già parlato”.

Conceicao: “Loftus-Cheek è pronto”

Nel corso della conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Milan, Sergio Conceicao ha parlato anche dei singoli. Non è arrivata alcuna indicazione sul possibile impiego di Abraham al posto Gimenez, ma potrebbe esserci il ritorno dal primo minuto di Ruben Loftus-Cheek

“Ha numeri importanti, si può utilizzare come trequartista e un po’ più basso o da giocatore box to box – afferma Conceicao, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it -. Dipende tutto dalla sua condizione fisica, ma ha lavorato davvero bene in questi giorni ed è certamente a disposizione”.

Poi il focus si sposta sulla difesa, prima su Walker: “Non mi piace parlare di singoli, però lui si è inserito bene, ha tanta esperienza. Gioca se fa quello che voglio e se dà il massimo, finora ha fatto questo. È un professionista fantastico, importante dentro e fuori dal campo”. Poi sui centrali: “I giocatori hanno dei cicli, io ho quattro difensori di cui mi fido. Dipende poi dal momento, ultimamente hanno giocato Thiaw e Gabbia, le prossime vedremo. La competizione li può aiutare ed è fantastico questo“, conclude Conceicao