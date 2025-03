Conte ora crede allo Scudetto: “Inter a -3, stupido non pensarci. Spinazzola out, Anguissa da valutare”

Le parole di Antonio Conte alla vigilia del big match della 30a giornata di Serie A: segui la diretta testuale su Calciomercato.it

Terminata la pausa Nazionali, si torna in campo. E il Napoli ritrova tutti, recupera anche gli infortunati. David Neres, infatti, è in ballottaggio per un posto da titolare per Napoli-Milan. I dubbi di Conte sono almeno due, se non addirittura tre.

Il tecnico azzurro fa il punto sugli infortunati e su alcune defezioni in vista del big match contro il Milan. Tra questi, Spinazzola che si è infortunato durante l’amichevole disputata contro la Puteolana.

Su Neres e i rientrati dalle Nazionali: “David Neres ha fatto l’amichevole e in queste settimane gli ho visto fare cose importanti. Penso che David sia completamente recuperato, sicuramente giocherà. Non so se dall’inizio. Recuperarlo al 100% è fondamentale. Le Nazionali ci hanno portato qualcosa di negativo, perché Anguissa ha avuto un affaticamento all’adduttore, perciò non ha giocato contro la Libia. Ha fatto questi due allenamenti con noi, ma monitoriamo bene perché è una parte di campionato dove non possiamo sbagliare. Poi c’è Spinazzola, che contro la Puteolana ha ricevuto un colpo ed è fuori. Sta recuperando da questo infortunio”

Su Okafor: “Noah ha avuto un problema agli adduttori, si è allenato con noi e ha fatto la rifinitura. Si tratta di un giocatore da mettere a posto. Noi andiamo avanti per cercare di fare il meglio possibile, con i giocatori che oggi abbiamo a disposizione. Ho un gruppo di calciatori che dopo 7-8 mesi ha ottime conoscenze tattiche. Sfrutteremo i giocatori più in forma. Chi è più indietro deve accelerare”

Sulla corsa Scudetto: “Sarebbe da folli o da stupidi, quando a tre punti dall’Inter non fai un pensiero allo Scudetto. Siamo lì, nessuno avrebbe immaginato di essere in questa posizione a inizio stagione. Giusto crederci. E’ ancora tutto in ballo, bisogna conquistare il piazzamento in Champions League. Mi auguro, ma c’è poco da chiedere ai napoletani, la solita atmosfera allo stadio, dove ci hanno abituato bene”

Su come affrontare il Milan: “Sarebbe un problema non avere le idee chiare a 24 ore dalla partita. Le idee sono molto chiare e le idee da attuare me le dà il campo, ciò che vedo. C’è la felicità di aver recuperato Neres; c’è disappunto per aver perso Spinazzola e avere Anguissa con qualche problemino. Ma noi affrontiamo queste situazioni. Domani affrontiamo una squadra molto forte, costruita per vincere lo Scudetto. Domani ci sarà da soffrire, affrontiamo un Milan che si è rinforzato a gennaio per cercare di conquistare un piazzamento in Champions League. Rispetto sì, ma mai paura”.

Conte glissa sul futuro del Napoli: “Concentrati sul presente”

Sul Napoli della prossima stagione: “C’è da giocare queste partite. Dobbiamo essere concentrati sul presente. C’è ancora da conquistare un obiettivo, che può essere quello importantissimo o altri. Ci sono 9 partite, non si parla di niente e ci si concentra molto sul campionato”

Su Olivera: “Mathias Olivera è la notizia positiva, perché ha giocato tutta la prima gara e la seconda in Bolivia, dove ha fatto 60 minuti. E’ in buone condizioni. Ha fatto allenamento ed è a disposizione”

Sul Napoli a due facce: “Io penso che nell’ultimo periodo meritassimo qualcosa in più. Spesso e volentieri ci si collega al risultato per dare un valore ad una prestazione. Ho rivisto la partita contro il Venezia, così come altre gare. Secondo me per quella meritavamo di più. Cerchiamo di avere un atteggiamento costante per 95 minuti. Tante volte il risultato condiziona le menti dei calciatori, perché quando stai vincendo la partita subentra la voglia di proteggere il risultato. Magari succede questo e si sbaglia, perché bisogna trovare anche il secondo gol. Nei 90-95 minuti ci sono diversi momenti della partita, dobbiamo riconoscerli e ci dobbiamo adeguare. Questo è un aspetto da migliorare”