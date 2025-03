Stop alle scommesse, caos e sospetti nel match d’alta classifica: ecco svelata la verità

Lo scontro d’alta classifica che si giocherà domenica ha dovuto fare i conti con la sospensione delle scommesse: ecco cosa è successo

Scommesse sospese per la partita del calcio italiano che andrà in scena domenica pomeriggio. Una decisione quella dei bookmaker che nelle ultime ore ha fatto davvero tanto discutere.

Dietro allo stop per Audace Cerignola-Monopoli, però, non c’è alcuna giocata anomala. A far chiarezza su quanto successo è l’Agipronews: dai trading office dei concessionari – si può leggere – non c’è stata un’eccessiva concentrazioni di giocate, bensì l’errore di valutazione di due grandi operatori mondiali sulla partita.

Audace Cerignola-Monopoli, stop alle scommesse: ecco cosa è successo

Dietro alla sospensione delle scommesse non ci sarebbe, dunque, altro che una quota sbagliata sui mercati internazionali, che ha innescato un vero e proprio caos e i soliti sospetti.

L’1 del Cerignola, come si può leggere, era crollato, passando da 2,30 a 1,08. Il pareggio si era così alzato da 3 a 10. Valori alquanto anomali, che hanno chiaramente portato gli operatori a sospendere le giocate. Ma niente “match-fixing”, tanto che la partita di Serie C del Girone C, tra la seconda e la terza in classifica, tornerà presto disponibile per gli scommettitori.

L’Audace, ricordiamo, ha un vantaggio di cinque punti sul Monopoli, ed è a due lunghezze dalla capolista Avellino che seguiva con interesse la vicenda, al pari chiaramente di Crotone e Benevento, che invece occupano il quarto e il quinto posto con 48 e 46 punti. Agipronews, ricorda infine, che In Serie C, così come negli altri campionati italiani di calcio, come nel resto d’Europa, il monitoraggio delle gare è affidato da anni a Sportradar.