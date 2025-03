Non si gioca più sabato: UFFICIALE, partita rinviata

Il match è stato posticipato a causa delle avverse condizioni meteo: sono due le date per il possibile recupero

Non si gioca, almeno non sabato come originariamente previsto da calendario. Il maltempo ha spinto le autorità a non dare il via libera per la disputa della partita, in programma domani pomeriggio alle ore 15.

La zona dello stadio è stata però duramente colpita dal maltempo che imperversa in città e così è arrivata la decisione: Pescara-Arezzo non si giocherà. Partita rinviata quella del girone B della Serie C con abruzzesi e toscani in piena corsa per un posto ai playoff. Un big match dunque che però i forti temporali che si sono abbattuti sul capoluogo abruzzese nelle ultime ore hanno spinto a posticipare.

Rinvio a data da destinarsi questa la decisione arrivata nel primo pomeriggio di oggi da parte degli organi di pubblica sicurezza. Si è valutata anche la possibilità di far disputare il match a porte chiuse, ma alla fine si è deciso per il rinvio.

Pescara-Arezzo rinviata: la nuova data

Troppa pioggia e le strade intorno allo stadio Adriatico Cornacchia chiuse a causa degli allagamenti e del rischio di caduta alberi.

Non si giocherà quindi domani con la partita che potrebbe essere disputata il 9 o il 17 aprile. Al momento nessuna comunicazione ufficiale sulla data del recupero, anche se la prima di queste due date è quella più probabile. Se ne capirà di più nei prossimi giorni, mentre per Pescara e Arezzo questo sarà un match da spettatori: niente partita.