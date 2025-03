Torna infortunato dalla Nazionale: UFFICIALE, salta Inter-Udinese

Comunicato del club sulle condizioni dell’attaccante fattosi male con la propria rappresentativa. È l’ennesimo stop di una stagione fin qui complicata

Non è l’unico giocatore di quest’ultima sosta ad essere tornato infortunato. Anzi, è uno dei tanti. Di poco fa il comunicato ufficiale del club: salterà sicuramente la prossima partita di Serie A, che è poi Inter-Udinese in programma domenica al ‘Meazza’ alle ore 18.

Alexis Sanchez non ci sarà contro la sua ex squadra. L’attaccante cileno ha subito un nuovo infortunio, l’ennesimo di questa tormentata stagione, in allenamento con la sua Nazionale. Tanto che ha saltato sia la sfida col Paraguay che quella con l’Ecuador, entrambe valevole per le qualificazioni sudamericane al Mondiale 2026.

Come informa l’Udinese con una nota ufficiale, il cileno classe ’86 ha accusato “un trauma distrattivo al soleo del polpaccio sinistro”. Molto probabilmente non salterà solo il match contro l’Inter di Simone Inzaghi, dato che i friulani aggiungono che “il calciatore sarà valutato nelle prossime settimane dallo staff sanitario”.

Niente Inter-Udinese per Sanchez: un flop il ritorno del cileno in Friuli

Si prospettano tempi lunghi per Sanchez. Se la sua stagione non è finita poco ci manca. Il ritorno a casa, in quell’Udinese nella quale è esploso a inizio carriera, è fin qui stato un fallimento sportivamente parlando: 10 presenze per appena 394′, zero gol all’attivo.