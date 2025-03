Mazzarri pronto al ritorno, Protti: “Strano non sia su una panchina importante”

L’ex bomber lo ha avuto come tecnico al Livorno: “Ho avuto tanti allenatori di altissimo livello, ma lui è stato il migliore”

“Pur avendo avuto la fortuna di lavorare con tanti allenatori di altissimo livello, lo considero il migliore“. Igor Protti esalta Walter Mazzarri, suo allenatore ai tempi del Livorno con cui conquistò la promozione in Serie A. “Mi ha permesso di esprimermi al meglio lasciandomi libertà nei movimenti e libertà tattica – ha aggiunto l’ex bomber – Organizzò la squadra per mettere noi attaccanti nelle migliori condizioni per rendere al top”.

Per Protti, il mister di San Vincenzo è “un allenatore completo che oggi, rispetto ad allora, aggiunge esperienza internazionale”. Inoltre è “bravissimo nel dare identità alla sua squadra, tenendo anche in giusta considerazione le caratteristiche diverse dei vari avversari”.

Mazzarri ha appena detto no a un’offerta dell’Esteghlal, uno dei club più prestigiosi dell’Iran. Il suo obiettivo è tornare ad allenare un club europeo, o meglio ancora italiano in grado di proporgli un progetto solido e stimolante. “Trovo molto strano – ha evidenziato Protti in conclusione – che un allenatore come lui oggi non sia seduto su una panchina importante“.

L’ultima esperienza su una panchina risale alla scorsa stagione, quando fece ritorno al Napoli nel pieno di una tempesta. L’avventura è durata solo diciassette partite. In questi mesi ha aggiornato le sue conoscenze e il suo staff tecnico, per non farsi trovare impreparato al rientro in pista.