Spalletti: “Vado avanti nonostante le tante voci. Secondo gol? Ecco cosa ho detto ai ragazzi”

Le dichiarazioni del Commissario tecnico della Nazionale dopo l’eliminazione, arrivata per mano della Germania

Un primo tempo da incubo. L’Italia ha rischiato di tornare a casa davvero con le ossa rotte da Dortmund, ma una grande reazione di Kean e compagni, nella ripresa, ha permesso a Luciano Spalletti di non dover spiegare un ko che sarebbe stato pesantissimo.

Gli azzurri, con il 3 a 3 finale, hanno dunque salvato la faccia, ma la qualificazione alle semifinale di Nations League è andata alla Germania, che a San Siro, era riuscita ad imporsi in rimonta per 2 a 1, dopo l’iniziale vantaggio firmato Sandro Tonali.

Luciano Spalletti, così, è stato raggiunto da Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro dopo l’amara eliminazione per mano dei tedeschi. Al programma di Canale 5, Striscia la notizia, il Commissario tecnico degli azzurri ha dunque commentato il momento della sua Nazionale: “Ora per il Mondiale sarà un po’ più dura, ma vado avanti con questo gruppo nonostante quello che si dice“, afferma Luciano Spalletti.

Italia, Spalletti: “Giusto il tapiro per quel gol”

Il Ct è poi chiamato a commentare il secondo gol subito, con la disattenzione di Gianluigi Donnarumma e di tutta la squadra, che ha portato i tedeschi sul 2 a 0: “Per quella rete lì il Tapiro ci sta bene – prosegue l’ex Napoli -. Nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che dovevano rendersi conto di ciò che stavamo facendo e che mi sarei aspettato una reazione”.

Inevitabile, poi, un commento sul rigore, prima assegnato e poi tolto dal VAR: “Non so cosa sia successo, ogni volta che faccio l’arbitro in allenamento prendo delle offese irripetibili dai calciatori, per cui non so giudicare”. Le immagini del Tapiro d’Oro a Luciano Spalletti, il terzo della sua carriera, sarà possibile vederle stasera a Canale 5 a partire dalle 20.35.