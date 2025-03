Addio in estate a Conte: duello tra Inter e Juve per il big azzurro

Si infiamma il calciomercato per un giocatore del Napoli che può dire addio a fine stagione: Inter e Juventus possono portarlo via a Conte

Dopo la sosta per la Nazionale, inizia la settimana di avvicinamento alla ripresa del campionato, con un finale di stagione in vista intensissimo e tutto da vivere. Specialmente per il Napoli, che nelle ultime settimane ha rallentato bruscamente il suo andamento, ma vuole provare, nelle ultime nove giornate, a giocarsi le chances residue di vincere lo scudetto, ripartendo dai tre punti da recuperare all’Inter.

Gli azzurri avranno subito un appuntamento fondamentale da non fallire, la sfida al ‘Maradona’ contro il Milan, in cui bisogna invertire la tendenza delle ultime gare (una sola vittoria nelle ultime sette). Ciò che accadrà con i rossoneri potrà dare un termometro indicativo su cosa potranno fare i partenopei nel loro finale di campionato. I prossimi risultati, poi, saranno importanti anche per definire il futuro del Napoli e di Antonio Conte a 360 gradi.

Chiudere la stagione in bellezza, a prescindere dall’eventuale vittoria dello scudetto, avrebbe un significato di rilievo per tutto l’ambiente. Per poi definire cosa sarà tra Conte e De Laurentiis, con un probabile confronto su come rinforzare la squadra in prospettiva. Può pesare, in merito, anche il futuro di un big azzurro che appare in discussione, con scenari di mercato che potrebbero essere clamorosi in Serie A.

Napoli, stallo per il rinnovo di Anguissa: Inter e Juve ci pensano

In questa stagione, il Napoli ha ritrovato un Frank Anguissa sugli scudi, anzi nella sua miglior versione, con ben 5 gol realizzati e un impatto notevole, prima dell’infortunio che lo ha tenuto fuori qualche settimana. Ora, però, si ragiona sul futuro del camerunense, che finisce nel mirino di Inter e Juventus.

Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce che il Napoli ha esercitato il rinnovo automatico del contratto di Anguissa fino al 2027, ma proponendo contestualmente un nuovo accordo al giocatore fino al 2029. L’intesa non è stata trovata sulle cifre, al momento c’è stallo. La sensazione è che se l’accordo non dovesse arrivare prima dell’inizio dell’estate, Anguissa potrebbe essere ceduto a fronte di una giusta offerta. E qui possono entrare in gioco nerazzurri e bianconeri, alla ricerca di un centrocampista di quantità e qualità per le rispettive linee mediane.