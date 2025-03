Milan, dialogo con il Real: affare sbloccato, arriva per 20mln

In quella che è stata l’ennesima stagione complicata, il Milan sta iniziando a programmare, come giusto che sia, anche la prossima. Molto passerà dal calciomercato e da un affare con il Real Madrid per il quale, secondo Relevo, ci sono dei fitti contatti: spunta anche una cifra, a 20 milioni di chiude l’affare.

L’ennesima rivoluzione? Non è ancora certo, ma intanto la proprietà rossonera deve guardare per forza di cose al futuro. Senza dimenticare ovviamente gli errori del passato. Nello scorso mercato estivo infatti sono stati spesi circa 90 milioni di euro in cartellini per arrivi a titolo definitivo o che comunque lo sono di fatto al di là della formula adoperata. Gli acquisti? Tra gli altri, Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Youssouf Fofana. Ecco perché molti tifosi chiedono qualcosa di più al Milan nel prossimo mercato.

Giova ricordare anche quanto fatto dalla società nella sessione invernale: al Feyenoord sono andati 32 milioni per Gimenez, al Monzo 5 milioni per Bondo ai quali poi si aggiungono i prestiti onerosi di Joao Felix dall’Atletico e Walker dal City (entrambi per 5 milioni di euro). In totale fanno altri 50 milioni circa, ai quali non abbiamo aggiunto ovviamente il costo degli stipendi.

In attesa di capire quindi quale sarà la guida dirigenziale e quindi tecnica del club di via Aldo Rossi, ci sono dei contatti in corso tra Milan e Real Madrid per Jimenez.

Milan-Real Madrid, Jimenez prossimo affare di mercato

Come abbiamo già sottolineato, a riferire la notizia è il portale specializzato spagnolo Relevo. La scorsa estate i rossoneri hanno riscattato il giocatore per la cifra di 5 milioni di euro. Il problema, come spesso accade, è che la Casablanca si è riservata una diritto di recompra già fissato a 9 milioni di euro quest’anno e 12 milioni di euro l’anno prossimo.

Le ultime riferiscono di contatti in corso tra Milan e Real Madrid per rendere Jimenez un giocatore rossonero a tutti gli effetti. L’obiettivo a breve termine è spostare in avanti le date della recompra, o comunque far sì che questa possa avvenire a cifre più elevate. Sarà un dura battaglia, perché raramente i Blancos perdono il controllo contrattuale su di un proprio giocatore.

In tutto questo però c’è anche l’inserimento di club di Premier League, che sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 20 milioni di euro pur di avere lo spagnolo.