Infortunio Retegui: le condizioni e quante partite salta

Problema per l’attaccante Mateo Retegui con la maglia della Nazionale italiana: a riferire le ultime sull’infortunio dell’italo-argentino è Rai Sport, che aggiunge che si tratta di un infortunio di tipo muscolare. Brutta tegola per l’allenatore, anzi gli allenatori: anche Luciano Spalletti infatti sarà costretto a rimandarlo a casa.

Quest’anno Retegui si è imposto come centravanti titolare dell’Atalanta, sfruttando l’infortunio di Scamacca ad agosto 2024, che lo ha portato a Bergamo in una sorta di “operazione lampo” costata a Percassi 22 milioni più bonus. Tuttavia, la sua stagione non è stata priva di intoppi: a dicembre 2024 ha subito un infortunio muscolare durante Atalanta-Empoli, che lo ha tenuto fermo ai box per tre settimane, consentendogli di rientrare solo nel 2025, nella gara contro il Napoli che si è disputata il 18 gennaio.

La sua stagione, giova ancora una volta rimarcarlo, è stata fino a questo momento straordinaria, consentendogli con ogni probabilità di consolidare il posto nella Nazionale di Spalletti. Prima dell’infortunio che l’ha colpito oggi, Retegui ha avuto un rendimento incredibile. Per lui 22 gol in 27 partite in Serie A, arricchite anche da 5 assist: praticamente, con Mateo in campo, l’Atalanta comincia le gare 1-0 (in media).

Per questo la notizia dello stop di oggi ha messo in apprensione i tifosi, e diciamocelo, non solo quelli dell’Atalanta: è ormai acclarato come il Fantacalcio sia uno dei motori che trainano il mondo del calcio, e basta fare un giro sui social per capire come dell’ultimo infortunio di Retegui ad interessarsi siano stati anche e soprattutto i suoi fantallenatori.

Infortunio Retegui: condizioni e tempi di recupero

Nel comunicato diffuso dagli account ufficiali della Nazionale italiana di calcio si legge come per un affaticamente muscolare, Retegui sia stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale, ma nulla più viene aggiunto sulle sue condizioni.

Quel che è certo è che salterà le due partite contro la Germania, in programma programma giovedì 20 marzo e domenica 23 dello stesso mese. Entrambe le gare si disputeranno alle 20:45, e costringeranno il ct Spalletti a trovare un sostituto per l’attaccante.

Solo ulteriori esami strumentali consentiranno di capire se il suo stop andrà ad inficiare anche il lavoro di mister Gasperini e dell’Atalanta, che al rientro dalla sosta sarà impegnata prima contro la Fiorentina in una gara complicatissima al Franchi, e poi ospiterà la Lazio la settimana successiva in una partita altrettanto complicata.