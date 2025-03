Il colpaccio arriva dall’Atalanta: un big per Inzaghi

Si accendono i riflettori su Atalanta-Inter, autentica sfida scudetto che potrebbe avere un peso specifico rilevante sulla corsa al titolo. Intanto arriva l’esito del sondaggio che tocca da vicino proprio le due compagini nerazzurre

La lotta scudetto è arrivata ad una fase cruciale del proprio percorso. Inter, Napoli e Atalanta rappresentano le tre contendenti più accreditate alla vittoria finale e una bella fetta del destino tricolore passerà dallo scontro diretto del Gewiss Stadium tra le squadre di Gasperini e Inzaghi.

Tre punti in palio che rischiano di valere doppio quelli che si contenderanno stasera le due formazioni a tinte nerazzurre che hanno un risicatissimo margine d’errore. Il pareggio del Napoli contro il Venezia rischia di favorire entrambe, con una potenziale vittoria che assumerebbe contorni ancora più interessanti.

Tanti i calciatori di rilievo che si ritroveranno stasera sul terreno di gioco: da Thuram, Lautaro e Barella a Retegui, Lookman ed Ederson. Atalanta-Inter riserverà tante emozioni e a margine della sfida abbiamo lanciato sui nostri social un sondaggio che va a toccare le due contender da vicino.

Atalanta-Inter anche sul mercato: Retegui l’uomo giusto per Inzaghi

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it abbiamo posto l’attenzione sulla prossima finestra di trasferimenti chiedendo ai nostri followers di Telegram quale tra gli uomini di Gasperini farebbe maggiormente comodo all’Inter di Inzaghi.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it:

La scelta, in vista della prossima stagione, passava attraverso quattro dei nomi più interessanti della rosa atalantina. Un calciatore per reparto con il 36% dei votanti che ha fatto ricadere la propria attenzione su Mateo Retegui, centravanti italo-argentino che ha conquistato Bergamo e la Nazionale a suon di gol. Si tratta dell’attuale capocannoniere del campionato con ben 22 reti all’attivo, che all’Inter andrebbe inevitabilmente a sparigliare le carte in zona offensiva.

Alle sue spalle si collocano Carnesecchi, utile a ringiovanire la porta, Ederson come nuovo play e Hien, rispettivamente con il 27%, 23% e 14% dei voti da parte dei tifosi su Telegram.