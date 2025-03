Calciomercato: prendono Julian Alvarez, sarà il colpo dell’estate

Parte il tormentone Julian Alvarez. L’attaccante ex Manchester City, in questa stagione ha trovato all’Atletico Madrid la definitiva consacrazione. Dopo un Mondiale vinto da titolare, l’argentino è finalmente sboccato scrollandosi di dosso l’ombra di Haaland.

Mercato: asta per Julian Alvarez, svolta in estate

Il rigore di Julian Alvarez ed il VAR hanno condannato l’Atletico Madrid all’eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid. Tuttavia, l’errore dal dischetto dell’argentino non ha cancellato le due ottime prestazioni offerte dell’attaccante di Simeone che, dopo aver lasciato il Manchester City, a Madrid ha trovato la continuità sperata.

Inevitabilmente le sue prestazioni hanno finito per attirare l’interesse di diversi club. Ma non sarà facile strappare Alvarez all’Atletico Madrid dopo che la scorsa estate i Colchoneros hanno sborsato per lui 80 milioni di euro più bonus.

Una cifra folle che solo pochi club al mondo potrebbero superare. Decisiva però sarà anche la volontà del calciatore.

Su tutti per Julián Álvarez, secondo quanto riportato da Fichejes.net, si sarebbe mosso il Liverpool. Il club inglese in estate sarà protagonista di una mini-rivoluzione in attacco con la cessione probabile di Salah, Nunez e Jota . L’attaccante argentino sarebbe per questo motivo uno degli obiettivi principali del club inglese.

Per riportare Alvarez in Premier League, si legge, ad Anfield sarebbero disposti a fare un notevole sforzo finanziario. Nell’ultima stagione Alvarez ha segnato 7 gol e fornito un assist in Champions League e le sue gesta hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, soprattutto in Premier League.

Secondo le ultime notizie di mercato, per prelevare Alvarez nel corso del calciomercato estivo, il Liverpool avrebbe già avviato dei contatti con il suo entourage. Il consiglio di amministrazione del club inglese, presieduto da Richard Hughes, si sarebbe anche già recato Madrid per incontrare gli agenti del giocatore e analizzare la fattibilità dell’accordo. Si stima che i Reds potrebbero arrivare ad offrire oltre 100 milioni di euro, anche se la clausola rescissoria del giocatore arriva addirittura a 150 milioni di euro.

L’argentino, in effetti, rispecchia perfettamente il profilo cercato dal club e sembrerebbe diventato una delle priorità sul mercato.

Alvarez in Serie A: sogno impossibile?

Difficile, se non impossibile, vedere Julian Alvarez in Serie A almeno in questa fase della sua carriera.

Le cifre messe sul piatto dai potenti club di Premier League ad oggi non sono raggiungibili dai club italiani, che in questo momento storico devono fare di necessità virtù ed accontentarsi di acquistare giovani talenti o rilanciare ex campioni ai margini del loro progetto.