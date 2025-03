DIRETTA Serie A, Udinese-Verona e Monza-Parma: le Formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Bluenergy Arena’ tra i bianconeri di Runjaic e i gialloblu di Zanetti e quello dello ‘U-Power Stadium’ tra i biancorossi di Nesta e i crociati di Chivu in tempo reale

Il Verona e il Parma fanno visita nell’ordine all’Udinese e al Monza nei primi due anticipi del sabato validi per la 29esima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Due sfide che mettono in palio punti salvezza per tre squadre su quattro che saranno dirette rispettivamente dagli arbitri Ayroldi di Molfetta e Manganiello di Pinerolo.

Da una parte, alla ‘Bluenergy Arena’, i bianconeri di Kosta Runjaic vogliono tornare al successo dopo il pareggio contro la Lazio che ha interrotto la striscia di nove punti in tre gare. Privi dello squalificato Kamara, i friulani puntano al bottino pieno per provare addirittura a rientrare in corsa per un posto in Conference League. Gli scaligeri di Paolo Zanetti, che a loro volta devono fare a meno di Valentini appiedato dal giudice sportivo e che invece vengono dai ko contro Juve e Bologna, sognano il colpo esterno per tenersi a distanza dal terzultimo posto in classifica. All’andata la sfida terminò con un pareggio a reti inviolate.

Dall’altra parte, allo ‘U-Power Stadium’, i biancorossi di Alessandro Nesta sono quasi all’ultima spiaggia. Dopo aver dato segnali di risveglio nella sconfitta in rimonta contro l’Inter, è obbligatorio tornare a vincere per provare una clamorosa rimonta salvezza dall’ultima posizione. I ducali di Cristian Chivu, senza gli squalificati Vogliacco e Sohm e reduci dal pareggio contro il Torino, cercano a loro volta un successo che sarebbe preziosissimo per tentare di non retrocedere. All’andata i gialloblu si sono imposti con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Hernani e Valenti, intervallati dal momentaneo pareggio di Pereira. Entrambe le partite saranno visibili in tv e in streaming su tutti i dispositivi in diretta esclusiva sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Udinese e Verona e tra Monza e Parma live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Udinese-Verona e Monza-Parma

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Atta, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Sanchez, Lucca. All. Runjaic

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Suslov, Mosquera; Sarr. All. Zanetti

ARBITRO: Giovanni Ayroldi di Molfetta

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita, Dany Mota. All. Nesta

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Leoni, Balogh, Valeri; Keita, Estevez, Bernabè; Man, Pellegrino, Almqvist. All. Chivu

ARBITRO: Gianluca Manganiello di Pinerolo

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 61; Napoli 60; Atalanta 58; Juventus 52; Lazio 51; Bologna 50; Roma 46; Fiorentina 45; Milan 44; Udinese 40; Torino e Genoa* 35; Como 29; Verona e Cagliari 26; Lecce* 25; Parma 24; Empoli 22; Venezia 19; Monza 14.

*una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI: Cagliari-Monza domenica 30 marzo ore 12.30; Inter-Udinese domenica 30 marzo ore 18; Verona-Parma lunedì 31 marzo ore 18.30.