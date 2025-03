Roma, conferme su Dybala e Celik verso l’Athletic. E sale Cristante

Le ultime sulla formazione giallorossa di Claudio Ranieri in vista della sfida contro la squadra spagnola, valevole il ritorno degli Ottavi di finale di Europa League

La Roma in campo nella rifinitura prima del match che vale una stagione a Bilbao con l’Athletic. Le due notizie, prevedibili, nell’allenamento della vigilia sono la presenza di Paulo Dybala, lasciato a riposo contro l’Empoli, e l’assenza di Zeki Celik alle prese con una lesione che lo costringerà a saltare anche la trasferta di Europa League.

Questo è il dubbio principale che si porterà dietro Ranieri (in conferenza stampa a San Mames stasera accanto a Dybala). Tra le opzioni sia Hummels che Rensch, con il tedesco in vantaggio in caso di conferma della difesa a tre: l’olandese ha ricoperto quel ruolo ma solo a partita in corso e Ranieri difficilmente rischierà in un match del genere. Ma le caratteristiche tecniche dell’Athletic, meno adatte all’ex Borussia, riportano il ballottaggio in sostanziale parità.

Athletic Bilbao-Roma: le ultime su Dovbyk

A centrocampo tornano Saelemaekers e Angelino sugli esterni con Koné, Paredes e il possibile impiego di Cristante, tra le soluzioni provate in queste ore.

Il numero quattro si gioca una maglia dopo le buone prestazioni delle ultime settimane, ma Baldanzi ed el Shaarawy scalpitano. In attacco Dybala certo del posto con Shomurodov che sta superando Dovbyk. Servirà qualità, concentrazione ed enorme personalità in un catino infuocato come quello de la catedral.