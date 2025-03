Lazio-Udinese, Figc assente su Pizzul ma l’Olimpico non lo dimentica: il gesto prima del match

A pochi minuti dal fischio d’inizio il ricordo del giornalista e telecronista che ha fatto anche la storia biancoceleste

Ha fatto scalpore la decisione della Figc di non osservare un minuto di silenzio su tutti i campi dopo la scomparsa di Bruno Pizzul, che il 5 marzo scorso ha lasciato un grosso vuoto nel mondo del calcio. Un grosso pezzo di storia, per cui sono state spese tante parole ma che non è stato omaggiato con quello che sarebbe stato un giusto momento di raccoglimento. E appunto, sui social e non solo sono tanti i messaggi nei confronti della Federcalcio e della Lega Serie A.

Prima di Lazio-Udinese, però, ci ha pensato lo Stadio Olimpico a ricordare e dare un giusto tributo a Bruno Pizzul, attraverso il ricordo dello speaker e le immagini che scorrevano sui maxischermi delle partite biancocelesti con la sua voce narrante. Il giornalista, friulano come l’Udinese che questa sera sfida la squadra di Marco Baroni, ha infatti raccontato alcuni momenti importantissimi della sua storia. Impossibile non ricordare la telecronaca della notte di Birmingham del 19 maggio 1999, quella del primo trofeo europeo dei quasi 100 anni di Lazio. Il 2-1 al Mallorca, oltre ai gol di Vieri e Nedved, porta anche la sua firma. Anche per questo, l’Olimpico – stasera a dire il vero tutt’altro che pieno nonostante appelli e sconti – lo ha applaudito in maniera sentitissima.