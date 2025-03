Tempo scaduto per Conceicao, l’hanno mollato: esonero ‘anticipato’

La presa di posizione non è tardata ad arrivare: nuova bufera in casa rossonera, ecco cosa è successo

Serviva una reazione veemente al Milan per dare un segnale importante. Tuttavia, pur creando i presupposti per far male alla difesa del Lecce in diverse circostanze, i rossoneri hanno nuovamente evidenziato quelle fragilità difensive che si portando dietro come una spada di Damocle dall’inizio della stagione.

In fase di non possesso, l’eccessiva distanza tra la difesa e il centrocampo rossonero hanno permesso ai salentini di portarsi minacciosi dalle parti di Sportiello. Il gol di Krstovic – sebbene non abbia tagliato le gambe al Milan – ha compendiato il modo con cui il Lecce è riuscito a far male a Gimenez e compagni: pressing furioso, verticalizzazioni improvvise e giocate in velocità. Più cattivo nei momenti topici dell’incontro, i padroni di casa si sono lasciati preferire per il modo con il quale ha interpretato i vari momenti della partita, portandosi meritatamente in vantaggio.

Lecce-Milan, social scatenati contro Conceicao: ne invocano l’esonero

Dopo aver applaudito i suoi per l’approccio alla gara, Conceicao ha richiamato la squadra a ritrovare compattezza ed evitare di lasciare spazi. Il Milan ha creato tante occasioni nei primi 45 minuti di gioco, ma ha lasciato vere e proprie praterie dalla cintola in giù. Atteggiamento che non è affatto piaciuto ai tanti tifosi rossoneri che sui social hanno preso immediatamente posizione, invocando l’esonero dell’allenatore portoghese:

Non ho visto onestamente ma ritengo che conceicao debba essere esonerato stasera — cucciolo per miss (@schiavetto3) March 8, 2025

La fase difensiva del Milan di Conceicao è una roba che non ho mai visto in vita mia, Giampaolo al confronto è Mourinho… #LecceMilan — Cuauhtemoc Blanco 🌟🌟 (@EmiCarb) March 8, 2025

Comunque il Milan sta remando contro anche a Conceicao è evidente — Roberto (@Roberto_1908) March 8, 2025

ho la vaghissima impressione che lunedì uscirà il comunicato dell’esonero di conceicao — milanista del futuro (@GianniSanzo) March 8, 2025

Leao va a scaldarsi al 35’ 😂 ennesima scelta azzeccata del dottor Conceicao panchinarlo — luchino (@luchino_saltato) March 8, 2025

ma conceicao ha un’idea di come fare una squadra come si deve o giochiamo a correre per il campo a cavolo? OSCENO QUESTO MILAN #LecceMilan — pestifer💫 (@rouj____levans) March 8, 2025

ma qualcuno al 40esimo ha capito con che modulo stiamo giocando? — CONCEICAO VA CACCIATO (@ilfelixiano) March 8, 2025

I prossimi 45 minuti hanno tutta l’aria di configurarsi come una vera e propria resa dei conti per Conceicao e per il Milan: in caso di nuova sconfitta, un ribaltone in panchina non è affatto da escludere. La tensione è palpabile per il portoghese, che sul tramonto del primo tempo è stato anche ammonito dal direttore di gara per proteste.