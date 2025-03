Il Monza spaventa, Arnautovic lancia la rimonta dell’Inter: Inzaghi a più 4

I brianzoli avanti di due gol, poi arriva il recupero nerazzurro aperto dalla rete dell’austriaco: Calhanoglu e l’autogol di Kyriakopoulos completano il tris

Va sotto di due gol, sembra essere sul punto di cadere, ma trova la forza per rialzarsi e ribaltarla. L’Inter batte il Monza 3-2 e vola a +4 quattro sul Napoli, in campo domani alle 15 contro la Fiorentina.

Il primo tempo è assolutamente da pazza Inter. I nerazzurri attaccano, si vedono annullare un gol a Lautaro Martinez (tocco di mano) e subiscono il gol di Birindelli che gela San Siro. La squadra di Inzaghi continua ad occupare la metà campo avversaria, ma non trova la via del pareggio anche grazie alle parate di Turati.

Sul finire del tempo arriva anche il secondo gol brianzolo: è l’ex Keita a tirare fuori dal cilindro un gol bellissimo e dare il 2-0 al Monza. L’Inter è a terra, ma trova la forza di reagire immediatamente. Prima ancora dell’intervallo, arriva la rete di Arnautovic che manda le squadre nello spogliatoio sull’1-2.

Inter-Monza 3-2: marcatori e classifica

Nella ripresa Inzaghi manda subito in campo Bisseck e Carlos Augusto e l’Inter va all’assalto. Turati dice no a Dumfries, ma non può nulla sulla conclusione da fuori di Calhanoglu al 64′: è 2-2 e l’Inter ha tutto il tempo per provare il gol del successo. Che puntuale arriva al 77′ con Lautaro Martinez che salta insieme a Kyriakopoulos: Turati anche questa volta ci arriva, ma quando la palla ha già superato completamente la linea di porta. È il 3-2 che completa la rimonta Inter. Dopo lo spavento, arrivano tre punti che sanno di tentativo di fuga: domani il Napoli contro la Fiorentina deve rispondere per riportarsi a -1.

INTER-MONZA 3-2: 32′ Birindelli (M), 44′ Keita (M), 45′ +1 Arnautovic (I), 64′ Calhanoglu (I), 77′ Kyriakopoulos aut. (I)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 61; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus 52; Lazio 50; Bologna 47; Fiorentina 45; Milan 44*; Roma 43; Udinese 39; Torino 35; Genoa* 32; Como* 29; Verona e Cagliari* 26; Lecce 25*; Parma* 24; Empoli 22; Venezia* 19; Monza* 14.

*una partita in più

RIEPILOGO 28ESIMA GIORNATA

Cagliari-Genoa 1-1

Como-Venezia 1-1

Parma-Torino 2-2

Lecce-Milan 2-3

Inter-Monza 3-2

Verona-Bologna domenica ore 12.30

Napoli-Fiorentina domenica ore 15

Empoli-Roma domenica ore 18

Juventus-Atalanta domenica ore 20.45

Lazio-Udinese lunedì ore 20.45