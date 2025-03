Grave lutto per il club, UFFICIALE: partita rinviata

Il match era in programma questa sera alle ore 21, ma non sarà disputato: morto un componente dello staff medico

Non si gioca: la partita è stata rinviata quando squadre e tifosi erano già allo stadio. Troppo grande il dolore che ha colpito il Barcellona per far finta di niente, non è la serata giusta per lo ‘show must go on’.

Il match tra blaugrana e Osasuna in programma questa sera al Camp Nou è stato rinviato a causa di un grave lutto che ha colpito i padroni di casa. È stato lo stesso Barcellona ad ufficializzare il rinvio della partita dopo che la notizia era iniziata a circolare quando i tifosi erano già presenti sugli spalti: “Il Barcelona è spiacente di annunciare la triste notizia della morte del medico della prima squadra Carles Minarro Garcia questo sabato pomeriggio. Di conseguenza, la partita tra FC Barcelona e CA Osasuna è stata rinviata a una data successiva”.

Nel comunicato del club si esprime anche la vicinanza a famiglia ed amici di Minarro Garcia. Grande choc tra gli stessi calciatori blaugrana che hanno appreso la notizia una volta arrivati negli spogliatoi. È stato il presidente Laporta a comunicare la notizia alla squadra dentro gli spogliatoi.

Barcellona-Osasuna rinviata: morto un componente dello staff medico

Come riferiscono i media spagnoli, i calciatori del Barcellona hanno appreso la notizia dopo l’arrivo al campo, tanto che i portieri dell’Osasuna stavano già facendo il classico riscaldamento quando sono stati richiamati all’interno degli spogliatoi dopo essere stati informati della morte del componente dello staff sanitario dei blaugrana.

Bisognerà ora capire quando potrà essere recuperata la partita, considerato che il Barça è ancora impegnato sia in coppa del Re che in Champions League. La formazione di Flick è in piena lotta per la vittoria della Liga: è prima in classifica con un punto di vantaggio sull’Atletico Madrid e tre sul Real Madrid.