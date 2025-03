Monza in crisi nera, prima gioia per Casadei: il Torino passa 0-2

Vittoria esterna per i granata e primo gol in Serie A per il centrocampista: i brianzoli vedono sempre più la retrocessione

Prosegue il momento no del Monza, sempre più ultimo in classifica. I brianzoli perdono in casa anche contro il Torino e la salvezza ormai sembra pura utopia. Contro i granata è arrivata l’undicesima sconfitta nelle ultime tredici gare.

Un match dai ritmi bassi, con il Monza che aveva approcciato la gara anche in maniera positiva: la prima occasione del match ce l’ha infatti Keita Balde, che con un bel destro da fuori sfiora il palo alla destra di Milinkovic-Savic. Da un errore in fase di impostazione nasce però il gol del Torino, che prima era andato vicino alla rete con Walukiewicz. Bianco sbaglia, regalando il pallone ai granata, che ripartono con Vlasic. Il croato allarga per Lazaro, che pesca l’inserimento di Elmas in area di rigore. L’ex Napoli è bravo e fredda Turati.

Nella ripresa ci provano prima Casadei e poi Adams, ma Turati è bravo a parare in due tempi. Nulla invece può sul destro ravvicinato ancora di Casadei, alla prima gioia in Serie A. Il centrocampista è bravo a sfruttare l’errore di Palacios, che rinvia male il pallone, regalandolo sostanzialmente al nazionale under-21. Dopo il raddoppio, il Monza prova a reagire e per i brianzoli sono un paio di occasioni interessanti da segnalare. Prima un sinistro di Ciurria respinto dal portiere avversario, poi una molto più clamorosa, con Dani Mota che spedisce di testa alto da buonissima posizione a porta praticamente vuota data l’uscita sbagliata di Milinkovic-Savic. Il portoghese però grazia i granata e la gara si chiude qui.

Monza-Torino 0-2: tabellino e classifica

Con questa sconfitta il Monza vede complicarsi ancor più la corsa salvezza. Il numero di partite continua a calare e i punti restano pochissimi.

Diverso il discorso per il Torino, che si avvia verso una tranquilla posizione a metà classifica: ora sono 11 i punti di vantaggio sul Parma, quart’ultimo in classifica, mentre si fa complicata la corsa all’Europa, visti i 10 punti di distanza dal Bologna.

Monza-Torino 0-2

Marcatori: Elmas 41′, Casadei 66′.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 58; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus* 49; Lazio* 47; Fiorentina 45; Bologna* 44; Milan* 41; Roma* 40; Udinese 39; Torino 34; Genoa* 30; Como* 28; Verona* 26; Cagliari* e Lecce 25; Parma 23; Empoli* 21; Venezia 18; Monza 14.

*una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI

Fiorentina-Lecce 1-0

Atalanta-Venezia 0-0

Napoli-Inter 1-1

Udinese-Parma 1-0

Monza-Torino 0-2

Bologna-Cagliari ore 15

Genoa-Empoli ore 15

Roma-Como ore 18

Milan-Lazio ore 20.45

Juventus-Verona lunedì