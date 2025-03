DIRETTA Serie A, Roma-Como: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i giallorossi di Ranieri e i biancoblu di Fabregas in tempo reale

La Roma ospita il Como nella Capitale in una gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un buon momento di forma che sarà diretta dall’arbitro Pairetto della sezione di Nichelino.

I giallorossi di Claudio Ranieri posso vantare la striscia più di risultati utili in Italia, iniziata proprio dopo il ko dell’andata contro i lombardi, culminata nelle tre vittorie consecutive ottenute contro Venezia, Parma e Monza senza mai subire gol. L’obiettivo è quello di centrare altri tre punti per superare almeno momentaneamente il Milan impegnato stasera nel posticipo contro la Lazio e prepararsi al meglio per la sfida di giovedì contro l’Athletic Bilbao per gli ottavi di finale di Europa League. I biancoblu di Cesc Fabregas, che a loro volta vengono da due successi di fila contro Fiorentina e Napoli, sognano il colpaccio esterno per avvicinarsi ancora di più alla salvezza aritmetica. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Dazn. Lo scorso 15 dicembre i lariani si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie ai gol nel recupero di Gabrielloni e Nico Paz. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Como live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Roma-Como

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Shomurodov. All. Ranieri

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Alex Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza. All. Fabregas

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 58; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus* 49; Lazio* e Bologna 47; Fiorentina 45; Milan* 41; Roma* 40; Udinese 39; Torino 34; Genoa 31; Como* 28; Verona* 26; Cagliari e Lecce 25; Parma 23; Empoli 22; Venezia 18; Monza 14.

*una partita in meno

ARBITRO: Luca Pairetto di Nichelino

PROSSIMI IMPEGNI: Roma-Athletic Bilbao giovedì 6 marzo ore 21; Como-Venezia sabato 8 marzo ore 15.