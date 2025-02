Comunicato UFFICIALE: “Richiesta ripetizione gara per errore tecnico”

Contestata la decisione dell’arbitro sul gol. Chieste alle Lega nuove immagini per dimostrare che la rete non andava annullata

Gli arbitri italiani sono sempre più al centro del mirino. Sono sempre più gli allenatori e i club di Serie A che si lamentano per le direzioni di gara. Ultimo in ordine di tempo è stato Sergio Conceicao in merito al recupero della nona giornata di campionato.

Il tecnico portoghese del Milan ha protestato sul gol di Castro che ha dato il via alla sconfitta in rimonta contro il Bologna. Per lui la rete andava annullata per un precedente tocco di mano. Ma i reclami contro gli arbitri non riguardano soltanto la massima serie: ogni settimana ce ne sono anche in quelle inferiori e tra i dilettanti. Persino la nuova Kings League italiana non fa eccezione. Nel testa-coda della terza giornata di campionato tra gli Stallions primi a punteggio pieno ed il Caesar FC ultimo a quota zero punti, finita con il risultato di 8-4, ha fatto discutere la decisione di annullare un gol di Ftoni per fuorigioco.

La squadra che vanta tra le sue fila due ex professionisti della Serie A come il portiere Viviano e il centrocampista Palombo non ci sta. Ecco il comunicato ufficiale per chiedere la ripetizione della gara: “FC Caesar comunica che, in occasione del prossimo incontro con la Lega, il proprio rappresentante richiederà le immagini relative alla posizione di fuorigioco sul gol di Ftoni. Tali immagini non risultano presenti né nella diretta della partita né negli highlights ufficiali. Nel caso in cui la Lega confermi l’assenza di tale materiale, FC Caesar presenterà formale richiesta di ripetizione della gara per errore tecnico“. Nel calcio vero il reclamo verrebbe sicuramente respinto, vedremo se nella Kings League le cose andranno in modo diverso.