Troppa Roma per il Monza, Saelemaekers apre il poker giallorosso

La squadra di Ranieri batte senza problemi i brianzoli e continua la sua striscia positiva: i giallorossi al nono posto

Tutto facile per la Roma contro il Monza. Nel monday night che chiude la 26esima giornata di Serie A, la squadra di Ranieri regala senza troppi problemi i brianzoli e continua la sua striscia positiva.

I giallorossi partono subito forte e stringono d’assedio l’area del Monza. Per il gol non serve attendere molto perché al 10′ Saelemaekers trova l’angolo giusto per una conclusione che non lascia scampo a Turati. Il Monza fatica a reagire, non trova la forza per farsi vedere dalle parti di Svilar e continua a subire le avanzate capitoline.

Così al 32esimo è quasi logica conseguenza il raddoppio firmato da Shomurodov sull’assist di Soule che Ranieri ha scelto di mandare in campo dal primo minuto, tenendo Dybala in panchina. Il 2-0 chiude di fatto il match e poco può fare Nesta per provare a dare la scossa ad una squadra falcidiata anche dalle assenze.

Serie A, Roma-Monza 4-0: la classifica dopo la 26a giornata

Dopo l’intervallo il tecnico dei brianzoli si gioca la carta Petagna, ma il copione del match non presenta alcun tipo di novità.

Il Monza ci prova a farsi vedere dalle parti di Svilar, ma non ci riesce quasi mai: il portiere giallorosso vive una partita quasi da spettatori, mentre il collega nell’altra porta rischia di prendere il terzo gol dopo un’azione personale di Baldanzi. La rete però è nell’aria ed arriva puntuale al 73′ con un preciso tiro da fuori di Angelino. All’88’ c’è spazio anche per il 4-0 con cui si chiude il match: Monza sempre più ultimo, Roma sempre più in palla con la terza vittoria consecutiva in campionato.

ROMA-MONZA 4-0: 10′ Saelemaekers (R), 32′ Shomurodov (R), 73′ Angelino (R), 88′ Cristante (R)

Classifica Serie A: Inter punti 57, Napoli 56; Atalanta 54; Juventus 49; Lazio 47; Fiorentina 42; Milan* e Bologna* 41; Roma 40; Udinese 36; Torino 31; Genoa 30; Como 28; Verona 26; Cagliari e Lecce 25; Parma 23; Empoli 21; Venezia 17; Monza 14.

*una partita in meno