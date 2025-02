L’Atalanta strapazza l’Empoli: Gasperini avvisa Inter e Napoli

I bergamaschi ritrovano la vittoria contro i toscani. Un 5 a 0 che non lascia dubbi: Retegui e compagni sono in corsa per lo Scudetto

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini rialza la testa, battendo con un netto 5 a 0 l’Empoli. I bergamaschi, reduci dalla grande delusione in Champions League, hanno avuto vita facile contro i toscani, chiudendo il primo tempo con il risultato di 3 a 0. Un risultato che sarebbe potuto essere addirittura più rotondo. I bergamaschi sono, infatti, partiti subito forte, sfiorando più volte la rete. Il vantaggio arriva, però, solamente al 27esimo, con un autogol di Gyasi. L’esterno dell’Empoli è sfortunato nel deviare un cross di Zappacosta. Da lì, l’Atalanta dilaga: al trentatreesimo arriva il raddoppio con il solito Retegui; al quarantatreesimo anche Lookman partecipa alla festa.

E’ proprio il nigeriano, al cinquantacinquesimo, a trovare, poi, la doppietta personale, per il 4 a 0. Ma la squadra di Gian Piero Gasperini continua ad attaccare e a sedici minuti dalla fine arriva il destro di Zappacosta, con il quale fissa il risultato sul 5 a 0.

Vittoria pesante dell’Atalanta: la nuova classifica in Serie A

Con questa vittoria davvero rotonda, l’Atalanta continua a coltivare il sogno Scudetto. I bergamaschi salgono, infatti, a quota 54, portandosi, a soli due punti dal Napoli, che oggi è stato fermato dal Como.

Senza Champions League e Coppa Italia, gli uomini di Gian Piero Gasperini avranno modo di concentrarsi solamente sul campionato. Il prossimo turno i bergamaschi ospiteranno il Venezia, in una giornata, la 27esima, che potrebbe sorridere a De Ketelaere e compagni. Il 1° marzo, infatti, si giocherà Napoli-Inter.

Per quanto riguarda l’Empoli, invece, ora il rischio retrocessione è davvero concreto. Il terzo ko di fila fa scivolare gli azzurri al terzultimo posto. E’ stato il Parma di Chivu, con la vittoria contro il Bologna, infatti, a scavalcare Colombo e compagni. Ora i toscani sono a due punti dalla salvezza. Serve, dunque, tornare presto a far punti: le prossime due partite in Serie A vedrà gli azzurri impegnati contro il Genoa e la Roma.

Empoli-Atalanta 0-5: 27’ autogol Gyasi, 33’ Retegui, 43’ e 55’ Lookman, 74’ Zappacosta

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 57, Napoli 56; Atalanta 54; Lazio 47, Juventus* 46, Fiorentina 42; Milan* e Bologna* 41; Roma* 37; Udinese 36; Torino 31; Genoa 30; Como 28; Verona 26; Cagliari* e Lecce 25; Parma 23; Empoli 21; Venezia 17; Monza* 14

*una partita in meno