Giallo Leao e bufera Conceiçao: “Esoneratelo”

Clima tesissimo in casa rossonera con il numero 10 e il tecnico portoghese oggetto di discussione

Una sostituzione che ha sorpreso molti, se non tutti. Sotto 1-0 all’intervallo contro il Torino, il Milan è chiamato ad attaccare per tentare di rimontare.

All’inizio della ripresa però Sergio Conceicao ha deciso di non affidarsi a Rafael Leao. L’uscita del portoghese è stata senz’altro oggetto di discussione. Un cambio dettato non da un problema fisico, ma una scelta tecnica che pochi hanno compreso. In particolare i tifosi del Milan.

Su X infatti tanti si sono chiesti i motivi del cambio, puntando il dito contro l’allenatore portoghese. A far discutere, soprattutto, non la scelta di far entrare Fofana, ma di lasciare in campo Musah e Joao Felix anziché il numero 10. Lo statunitense era infatti ammonito, mentre l’ex Chelsea invece non ha disputato affatto una prova brillante.

Togliere Leao per lasciare Joao Felix non ha alcun senso.

Leao quantomeno dà l’impressione di poter cambiare la partita con una delle sue giocate, mentre Joao Felix è ectoplasmatico. Mi spiace ma malissimo Conceição sui cambi — Lord Jack (@_LordJack) February 22, 2025

Adesso scendo anche dal carro di Conceicao. Devi vincere e togli Leao. Ma tieni in campo un morto come Joao Felix e un giocatore da lega pro come Musah. Già ammonito. Giuro che spero prenda il secondo giallo. Mai vista una squadra con così poco cervello. Tutti. — Andrea Bricchi (@AndreaBricchi77) February 22, 2025

Fuori leao e non felix Dai esoneratelo e mettete tassotti fino a fine anno, tanto ormai siamo salvi. Arrivate decimi o settimi non cambia nulla — Sportiello (@OnofrioFabbiano) February 22, 2025

Credo che Conceicao rientri tranquillamente nella lista dei peggiori allenatori della storia del Milan. Sto vedendo delle robe senza un senso logico. — En3rix_ (@En3rix) February 22, 2025