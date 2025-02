DIRETTA Serie A, Torino-Milan: le formazioni ufficiali LIVE

Aperitivo a tinte rossonere e granata per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A

Dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League contro il Feyenoord, il Milan si rituffa sul campionato per non perdere di vista il principale obiettivo dirigenziale rimasto in stagione: la qualificazione all’Europa che conta nella prossima stagione. In una settimana a dir poco agitate tra voci di rottura e smentite, la squadra rossonera affronta una trasferta non semplice, in casa del Torino.

Finito nel mirino della critica e dei tifosi, Sergio Conceiçao ha incassato la fiducia della società, ma non centrare il quarto porto in classifica potrebbe rivelarsi esiziale per il tecnico portoghese. Al centro delle indiscrezioni su possibili scontri con l’allenatore, Christian Pulisic non è stato dichiarato in grado di giocare per novanta minuti dallo stesso allenatore, ma farà comunque parte del match.

In casa granata, la squadra allenata da Paolo Vanoli dovrà dimostrare di aver saputo metabolizzare la rocambolesca sconfitta rimediata in casa del Bologna, arrivato per un clamoroso e insensato autogol di Cristiano Biraghi proprio al novantesimo minuto. Rispetto alla sfida della scorsa settimana, nella lista dei convocati non ci sarà Adam Masina, squalificato dal giudice sportivo dopo l’ammonizione rimediata in Emilia da diffidato. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Torino-Milan

TORINO (4-2-3-1): Milinković-Savić; Pedersen, Coco, Maripán, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Sanabria. All. Vanoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

ARBITRO: Sozza di Seregno

PROSSIME PARTITE: Bologna-Milan (recupero nona giornata) 27 febbraio alle 20.45 e Monza-Torino

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 56; Inter 54; Atalanta 51; Lazio** 47, Juventus 46, Fiorentina 42; Milan* e Bologna* 41; Roma 37; Udinese** 36; Genoa 30; Torino 28; Como, Cagliari e Lecce** 25; Verona e Parma** 23; Empoli 21; Venezia** 17; Monza 14

*una partita in meno

**una partita in più