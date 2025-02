Colpo grosso Inter: la decisione di Marotta infiamma il mercato

L’Inter pensa al futuro e a rinforzi di grande spessore: nelle idee del presidente nerazzurro, un grande affare su tutti per la prossima stagione

Momento non brillantissimo, per l’Inter, che nelle ultime gare ha avuto non poche difficoltà. I nerazzurri sono ancora pienamente in corsa per tutti i traguardi, in questa stagione, ma siamo lontani, in campionato, dal dominio smaccato dello scorso anno, con un testa a testa con il Napoli che si annuncia ancora lungo e avvincente.

Quattro punti nelle ultime quattro gare, in Serie A, al netto di un calendario non semplice. Con un notevole carico di polemiche arbitrali nella vittoria con la Fiorentina, che hanno alimentato il dibattito e la richiesta di un cambiamento di protocollo Var in Serie A. Adesso, dai campioni d’Italia, ci si aspetta una reazione e un cambio di rotta, per entrare adeguatamente nella parte decisiva della stagione. Ma quanto accaduto nelle ultime giornate ha anche alimentato le riflessioni di calciomercato per il futuro.

Inter, Hien il preferito di Inzaghi per la difesa: gli scenari

Ne abbiamo parlato, nel nostro consueto approfondimento, in una nuova puntata di ‘TiAmoCalciomercato’, in onda sul nostro canale Youtube, con Riccardo Meloni e con il nostro direttore Eleonora Trotta

Il reparto principalmente attenzionato per un rinforzo in estate sarà quello difensivo, dato che la linea arretrata sta iniziando ad andare un po’ avanti con l’età in diversi suoi elementi. L’idea è di spendere almeno 30 milioni di euro per un nome importante. Acerbi è reduce da diversi problemi, de Vrij ha stupito per le sue prestazioni ma la sua permanenza è tutta da definire e a prescindere servirà un nuovo innesto.

“Il preferito di Inzaghi a quanto mi dicono è Hien – ha spiegato Eleonora Trotta – Per lui non credo l’Atalanta scenderà sotto una valutazione di 40 milioni. C’è anche Bijol, che però ha molto mercato in Premier League. Un altro nome che attira l’attenzione è quello di Beukema. Non sono comunque da escludere altri nomi, sia in Italia che all’estero”. Il difensore dell’Atalanta però non è stato il più votato nel sondaggio indetto su Calciomercato.it, come rinforzo difensivo da preferire per la prossima stagione. A prevalere, per i nostri utenti, sono stati proprio, a pari merito, Bijol e Beukema. Vedremo quale sarà il nome a spuntarla effettivamente nel mercato estivo.