Ha le ore contate all’Inter: ultima spiaggia o addio

L’attesa per il big match tra Juventus ed Inter sta per finire. La partita dello Stadium sarà una vetrina importante per un calciatore nerazzurro

Alle 20.45 scenderanno in campo Juventus e Inter per darsi battaglia nel big match della 25esima giornata di Serie A. Fari puntati sullo Stadium per una partita mai banale alla luce della rivalità, e che per entrambe le squadre può valere una fetta di stagione.

I bianconeri vanno a caccia di quella continuità troppo spesso sfuggita nei momenti chiave dell’annata, mentre Lautaro e soci vorrebbero dare una spallata forte al campionato approfittando del passo falso del Napoli contro la Lazio.

I nerazzurri in particolare hanno la pressione dei favoriti nonostante un’assenza nell’undici titolare molto pesante come quella di Marcus Thuram che partirà dalla panchina. Al suo posto è pronto Mehdi Taremi, attaccante israeliano arrivato in estate a parametro zero dopo ottime annate al Porto.

Inter, contro la Juve tocca a Taremi: partita da dentro o fuori

Chance da non fallire per Taremi che ha messo a referto solo tre gol in questa stagione, due dei quali peraltro su rigore. L’ex Porto è ben lontano dall’attaccante ammirato nella sua militanza in Portogallo.

L’occasione contro la Juventus sembra di quelle irripetibili viste le condizioni non al top di Thuram ed anche alcuni tifosi su X lo mettono di fronte ad un bivio:

Fiducia totale a Taremi anche stasera ma deve dimostrare qualcosa di importante sul campo.

In caso contrario auspico una sua cessione a giugno #inter https://t.co/MYEd0LxqWp — • (@TeteFCIM) February 16, 2025

Oggi Taremi giocherà con 10 titolari. Mi aspetto una ottima gara da parte sua. Non la facesse, bisognerebbe cominciare a pensare seriamente di mandarlo via in qualche modo in estate. — Il Val (@IlVal_79) February 16, 2025

Oggi Taremi ha l’occasione ghiotta per dimostrare che può rendersi utile alla causa, oppure se dovrà seguire Arnautovic e Correa in via d’uscita la prossima estate. — Mark (@Mark98_0) February 16, 2025

Inutile dire che questa è l’ultimissima occasione per Taremi Non chiedo gol o assist, solo una prestazione di livello che possa dare qualche speranza per il futuro https://t.co/k5KLYDC2CG — Saint (@Asap_Saint_) February 16, 2025

Spero che Taremi si svegli stasera, sennó puó fare le valigie ed andare in Arabia !!! — 𝓐𝓵𝓫𝓪 ☆🖤🐍💙☆ (@AlBa_951215) February 16, 2025

I tifosi si aspettano e sperano in qualcosa di importante da parte di Taremi, che in caso contrario andrebbe a cestinare un’altra buona occasione in una stagione piuttosto avara di soddisfazioni dal punto di vista personale. Un flop contro la Juve potrebbe anche metterne in discussione il futuro nella mente dei tifosi.